El Museu Nacional de Belles Arts acull “Miró: l’experiència de mirar”

El Museu Nacional de Belles Arts de Bons Aires (Argentina) presenta des del 25 d’octubre l’exposició Miró: l’experiència de mirar. A l’acte d’inauguració van assistir Guillermo Dietrich, ministre argentí de Transport; Javier Sandomingo, ambaixador espanyol a l’Argentina; Ramón Puerta, ambaixador d’Argentina a Espanya; Andrés Barberis, CEO d’Abertis Argentina; i Sergi Loughney, director de Relacions Institucionals i Responsabilitat Social Corporativa d’Abertis.

La mostra, organitzada pel Museu Reina Sofia, reuneix 50 obres (18 pintures, 6 dibuixos i 26 escultures) de les dues últimes dècades del treball creatiu de Joan Miró. Acompanyen la mostra dues pel·lícules: Miró l’Altre (Miró altre, 1969), de Pere Portabella i Miró parle (Miró parla, 1974).

L’exposició, comissariada per les conservadores de la Col·lecció del Museu Reina Sofia Carmen Fernández Aparicio i Belén Galán Martín, presenta una conjunt d’obres que mostren com en els últims anys de la seva vida, l’artista es va enfrontar a la seva obra amb la voluntat d’explotar totes les capacitats del llenguatge plàstic que havia construït en els anys centrals de l’avantguarda històrica de París.

Les pintures, dibuixos i escultures que componen aquesta exposició representen significativament aquest treball, en el qual s’evidencia l’ampliació de l’espai pictòric en uns llenços amb signes cal·ligràfics que arriben a la major intensitat amb els mínims recursos, i en on subsisteix també la presència d’una figuració de personatges mítics, tant en el llenguatge tridimensional a partir de l’objecte, com en la intensa i misteriosa figuració pictòrica.

La mostra interrelaciona les obres en dues i en tres dimensions com un univers poètic i artístic únic, en el qual s’aprecia el renovat acostament al procés del que fortuït del surrealisme, marcat per les formes ara més contundents, lliures i gràfiques, per crear un món personal, en el qual les connexions són evidents.

Com a complement a la revisió de l’univers plàstic i poètic de l’últim llegat artístic de Joan Miró, s’inclou la projecció de dos curtmetratges singulars dins de la filmografia dedicada al pintor, obra del realitzador català Pere Portabella (Figueres, Barcelona, ​​1929). Es tracta de: Miró l’Altre (Miró altre, 1969), documental realitzat amb motiu de l’exposició d’idèntic títol al Col·legi d’Arquitectes de Barcelona, ​​dedicada al mural que l’artista havia pintat en els vidres exteriors de l’edifici, que recull l’acció de la seva destrucció per part de l’artista, i del film Miró parle, (Miró parla, 1974), entrevista en primera persona sobre la personalitat creativa de Miró, que es va incloure en la producció mirar un portrait, editada per Maeght.

Etiquetes: Belén Galán Martín · Carmen Fernández Aparicio · Miró · Museu Reina Sofia · Pere Portabella