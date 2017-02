El Museu d’Art (MAC) presenta la programació del primer semestre

El Museu d’Art de Cerdanyola del Vallès ha presentat la seva programació d’activitats de gener a juliol. Cal esmentar, en aquest període el seguit d’exposicions que es podran veure: Fins al 2 d’abril, El Palau Güell. El Palau dels Artesans, exposició de fotografies del Palau realitzades per Ramon manent amb textos de Raquel Cuesta. Des del 10 de febrer i fins al 13 d’abril presenta Fotollibres. Aquí i ara, mostra produïda per la Fundació Foto Colectania. Del 27 d’aril al 16 de juliol, ComiXXX: El despertar d’una generació censurada. Fins al 7 de maig s’ha programt Acadèmia i Ofici: El taller Juventeny. I, del 19 de maig al 31 d’agost, Ismael Smith: Nude and Nake despullant Ismael Smith. Tot coincidint amb l’exposició que el MNAC dedica a Smith, el MAC proposta una revisió a partir d’una de les temàtiques més habituals a l’obra de l’artista, el nu.