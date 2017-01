El Muram mostra el passat de Cartagena en l’exposició de fotografia ‘El carrer de l’Àngel’

El Museu Regional d’Art Modern de Cartagena (Muram) presenta del 27 de gener al 2 d’abril l’exposició de fotografia ‘Carrer de l’Àngel 1951-1964′, de Juan Manuel Díaz Burgos, organitzada pel Govern regional en col·laboració amb l’Ajuntament de Cartagena.

Aquesta exposició reuneix centenars d’imatges recopilades i també realitzades per Díaz Burgos, a través de les quals es poden veure les transformacions del barri en què va néixer, prestant una especial atenció a la popular plaça de la Mercè, la plaça del Llac i el carrer l’Àngel de la ciutat portuària.

‘Carrer de l’Àngel’ ha presentada per la directora general de Béns Culturals de la Conselleria de Cultura i Portavocía, Maria Comas, els regidors de Cartagena Ricardo Segado i David Martínez i el fotògraf Juan Manuel Díaz Burgos, de qui Comas va destacar “el gran treball d’investigació realitzat per rescatar de la memòria espais emblemàtics de la ciutat de Cartagena, recopilant centenars d’imatges que ens retornen un tros de la nostra pròpia història”.

La mostra “conjuga a la perfecció l’artístic amb el documental, posant el valor el poder que té la fotografia, el nostre patrimoni documental, en la conservació del nostre passat”, ha afegit Comas, que va explicar que s’exhibeixen imatges històriques d’arxius familiars i de fotògrafs ambulants i també altres realitzades per Díaz Burgos.

El projecte sorgeix de la memòria del fotògraf, de bussejar en la seva infància, recuperar les olors, els jocs i les cares dels que en un passat van formar part del dia a dia de Cartagena. La plaça com a cor del barri, els seus carrers i edificis, el veïnat, els comerços … “I tot això a través d’unes imatges que, en gran part, són inèdites i que s’exhibeixen repartides per grups i temes, mostrant l’evolució social del barri “, segons va explicar la directora general.

La mostra al Museu Regional d’Art Modern de Cartagena està integrada per més de 350 fotografies recollides en al voltant de 80 composicions o marcs que atrapen els records d’aquesta zona de Cartagena i narren històries de la quotidianitat.

És una mirada que es realitza des del present i que “s’uneix a altres exposicions ja inaugurades aquesta temporada al Muram que aposten també per la rellevància artística de la fotografia i que contribueixen a consolidar aquest museu regional com un dels espais expositius més actius i representatius del sud-est peninsular”, va recordar Comas.

Temes

Els temes i seccions de ‘Carrer de l’Àngel 1951-1964′ que es recullen en el Muram són, en primer lloc, ‘El Llac’, on es mostren imatges de la plaça on s’ubica el museu, la plaça de la Mercè. Recordar el bullici d’aquesta plaça és parlar de xerrades en família i amb amics, de jocs, de l’Tana, de Puerto Rico, del Poli, de Mariano ‘el dels taxis’, del Palau d’Aguirre i, sobretot, del cinema. També es mostra l’evolució del carrer del Duc, on es trobaven els millors establiments de teles i vestits.

A la secció ‘Als toros!’ Es recorda la vella plaça de toros i l’entrada en comitiva fins arribar-hi. ‘El col·legi’, on la major part dels nens de Cartagena del barri van rebre els seus primers ensenyaments; i ‘L’església’, amb el record dels negocis de la zona, el forn Mestre, així com de batejos, comunions i casaments, també formen part de la mostra.

‘El nostre caserna de Antigones‘, amb la replaceta com a epicentre de tots els jocs de barri i les desfilades de soldats; i ‘Les excursions’, amb fotografies plenes de records de família i d’amics, s’uneixen a les imatges dels ‘Fotògrafs ambulants’, que han deixat un testimoni fresc i espontani, allunyat de les poses, d’aquella Cartagena.

