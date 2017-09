El monestir de Sant Pere acull l’exposició “Cavallers i ferrers al castell de Rocabruna”

Cavallers i ferrers al castell de Rocabruna, mostra que es va poder veure per primer cop el passat mes de març a la Casa de Cultura de Girona, arriba ara al municipi de Camprodon, que és on es troba ubicat el castell. Del 15 de setembre al 10 de desembre l’exposició es podrà veure al monestir de Sant Pere de Camprodon i els camprodonins podran conèixer les vicissituds d’un castell que forma part de la seva història i que gaudeix de la màxima protecció que atorga la Direcció General de Patrimoni Cultural de Catalunya: la de bé cultural d’interès nacional (BCIN).

Cavallers i ferrers al castell de Rocabruna és una exposició produïda pel Servei de Monuments de la Diputació de Girona amb l’objectiu de mostrar el procés de recuperació arquitectònica i arqueològica d’aquest monument antic. Cavallers i ferrers s’inaugura 15 de setembre a les 19 h al monestir de Sant Pere de Camprodon. L’acte anirà a càrrec del vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira; de l’alcalde de Camprodon, Xavier Sala, i dels comissaris de l’exposició, Bibiana Agustí i Lluís Bayona.

El castell de Rocabruna, està ubicat al municipi de Camprodon, i gaudeix de la màxima protecció que atorga la Direcció General de Patrimoni Cultural de Catalunya: la de bé cultural d’interès nacional (BCIN). El projecte de recuperació arquitectònica i arqueològica l’ha dut a terme el Servei de Monuments de la Diputació de Girona; es va iniciar el 2006 com a simple consolidació d’urgència d’alguns paràmetres del castell i, finalment, ha esdevingut un veritable procés de redescoberta arqueològica d’una de les fortificacions d’època medieval més importants de Catalunya. La reconstrucció de la sala gran del recinte jussà ha proporcionat un dels conjunts materials metàl·lics més significatius dels darrers anys. La restauració de bona part dels materials metàl·lics n’ha possibilitat l’anàlisi i la interpretació. I per això aquestes descobertes ja restaurades ara es poden mostrar a la ciutadania. El visitant podrà finalitzar el recorregut per l’exposició amb una excursió al lloc on s’alça el castell, a Rocabruna, que ja ha estat consolidat i museïtzat.

