El “Món Smart” d’Eulàlia Grau a Sant Pere de Riudebitlles

A l’exposició Món Smart, l’artista Eulàlia Grau (Terrassa, 1946) denuncia les contradiccions i perversitats del sistema capitalista, el consumisme i la desigualtat de gènere. L’adjectiu anglosaxó smart es pot traduir per intel·ligent, llest, expert… En una època en què tot sembla que és smart: city, house, phone, TV, watch… s’aconseguirà obrir nous espais de participació social que facin possible la transformació real per reflectir la voluntat democràtica de la ciutadania o, per contra, el Món Smart serà (o és) un nou mitjà per a les grans corporacions privades que, mitjançant les nostres dades, manté l’ordre i pensa per nosaltres en benefici dels seus interessos econòmics?

L’obra de l’Eulàlia Grau és un document de la societat dels anys 70 del segle passat, temps de control i crisi que presenta aspectes molt incòmodes per les similituds amb el present. És un treball de gran càrrega política i social que qüestiona el model social (imposat) i els mecanismes perversos del sistema per propagar estils de vida i estereotips en el somni d’una vida millor.

Els nous treballs en vídeo que Grau presenta a Riudebitlles continuen denunciant les elits polítiques i econòmiques, el consumisme, l’èxit i el fracàs, la desigualtat de gènere… Documenta debilitats, contradiccions i perversitats del sistema capitalista en els mecanismes de perpetuació més evidents, com ara la policia, l’exèrcit o la presó, i també en altres de més subtils com la família, l’escola i els mitjans de comunicació. En el seu treball utilitza fotografies procedents dels mitjans de comunicació que re-contextualitza i posa en diàleg per obtenir missatges socials molt crítics. A més de teles emulsionades i serigrafies, també produeix pòsters, insercions en revistes, llibres…

L’exposició Món Smart s’inaugura el 29 d’abril tres espais de Sant Pere de Riudebitlles: l’espai Satan, el casal dels Marquesos de Llió i el molí paperer de cal Xerta. Es pot veure fins al 28 de maig.

Etiquetes: Eulàlia Grau · Món Smart · Sant Pere de Riudebitlles