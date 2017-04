El Meca participa a la VI Trobada de les Arts i de les Lletres de la Mediterrània

MECA Mediterrani Centre Artístic, c/ Navarro Darax, 11 d’Almeria presenta a partir del 28 d’abril l’exposició Espai Habitat en motiu de la VI Trobada de les Arts i de les Lletres de la Mediterrània.

El concepte d’espai implica necessàriament allotjament, ocupació o habitabilitat i l’evolució del mateix fa que es generi la seva pròpia intrahistòria. Les condicions espacials, és a dir la seva arquitectura, la seva organització, la seva estructura i la seva ambientació, en conjunt, no han de suposar la negació d’altres condicionants fent possible la coexistència de l’hàbitat orgànic en el qual la vida, l’alè o l’energia són essencials , amb l’hàbitat estructural. Per tant, l’espai es converteix en motor d’inici de tot un procés vital.

Per a aquest projecte expositiu que presentem, és ineludible la contextualització de l’espai MECA com a ens protector dels seus fons intel·lectuals materials i immaterials. Sens dubte el visitant accedeix a l’espai global buscant allò que l’identifiqui com a ésser social, com homo hàbitat en el sentit de reafirmar en la seva pròpia cronologia, però no entrarem en disquisicions de psicologia conductual, abordarem el projecte com el que és, un procés en continuïtat d’art contemporani a través del qual es habitarà en aquesta ocasió l’espai conjugant diferents disciplines artístiques (art, literatura, música i performance) i que suposarà una mostra de retrobaments generacionals entre artistes que cohabitaran amb les seves obres, matèries i filosofies sense considerar aquest concepte com reptador sinó impulsor de noves produccions artístiques. Al mateix temps l’espai obre la seva porta cap a una nova forma de convivència cultural en construcció permanent en el que serà l’espectador qui aprofundeixi en la seva memòria cap temps futurs.

Els artistes participants són Pablo Fernández Pujol, Eduardo Martín del Pozo, Assumpció Lozano, Joan Morante, Tomás Cordero, Antonio de Diego Arias, Fernando Baños, Mar Garrido, Toña Gómez, Manuel Vázquez Domínguez i Fernando Barrionuevo.

La VI Trobada de les Arts i de les Lletres de la Mediterrània té com a objectiu fer confluir les diferents expressions artístiques literàries, facilitant la convivència entre els diferents moviments artístics actuals amb les diferents expressions literàries, la poesia visual i les performances i que tindran com a lloc de trobada a la sala d’exposicions MECA.

A la imatge, obra de Mar Garrido.

Etiquetes: Mar Garrido · MECA Mediterrani Centre Artístic · VI Trobada de les Arts i de les Lletres de la Mediterrània