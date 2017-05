El Macba presenta “Idiorritmias”, un nou programa dedicat a la performance

El Macba inaugura aquesta nova línia d’activitats dedicada a la peformance, dansa, música i poesia, comissariat de Soledad Gutiérrez, comissària independent, i el nou cap de programes Pablo Martínez. Mykki Blanco, Alice Chauchat, Noi i Noia, Jon Mikel Euba, Miren Jaio, André Lepecki, Norberto Llopis + Pau Roig, Marc Matter, Itziar Okariz, Amalia Pica, Maria Salgado, Danae Theodoridou i Aimée Zito Lema participaran en la primera edició d’aquest programa.

Idiorritmias, un programa centrat en les pràctiques performatives i el treball amb el cos. El títol refereix al concepte explorat per Roland Barthes en els seus seminaris del College de France dictats en 1977 i publicats de manera pòstuma sota el títol “Com viure junts”. Amb el terme de idiorritmia, Barthes presenta la seva proposta utòpica de comunitat i explora la manera en què aquesta es podria configurar mitjançant la combinació del temps personal i el de la vivència col·lectiva. Per a això, es basa en una idea de ritme anterior a la de Plató: un ritme no numèric que aspira més a la fluïdesa que a l’ordenació. Aquest concepte serveix de punt de partida a Idiorritmias, un programa impulsat pel desig poètic de construir, des de la institució i a través de l’acció, una comunitat imperfecta, efímera i inestable; de teoritzar en col·lectiu i de reflexionar sobre el potencial del cos en una esfera pública dominada per la paraula.

Des del 4 al 13 de maig aquesta primera edició posarà l’accent en el treball d’Itziar Okariz (Sant Sebastià, 1965) amb l’activació de cinc de les seves performances. Es tracta d’una aproximació a una pràctica en continu desenvolupament que serveix com a marc per pensar de forma col·lectiva en el potencial implícit en la impossibilitat de repetició, encara que paradoxalment la iteració construeixi singularitat. També accepta el desafiament constant que suposa per a la institució artística el escriure la història de la performance, o realitzar un recorregut pel treball d’un artista en la seva pràctica performativa o efímera. Posar en pràctica, resituar, redisposar o reperformar ens semblen verbs possibles per subratllar el paper que exerceix el cos com a arxiu, com ja apuntés André Lepecki, en bona part del treball artístic.

Cada sessió del programa combina diverses propostes que han estat posades en relació per generar diàlegs que activin noves lectures dels treballs. El 4 de maig el programa s’obre amb la performance d’Amalia Pica Asamble en què un conjunt de voluntaris cadascun implicant una cadira diferent, intenta formar un cercle com per a una reunió, sense aconseguir-ho. Tan aviat com l’última persona de la fila es disposa a seure a la cadira que acaben de col·locar per tancar el cercle, la persona que va iniciar el procés s’aixeca i comença a formar un nou cercle al costat del primer. En la seva coreografia, Amalia Pica explora el que tenim en comú, amb la intenció de descobrir codis de comunicació aliens al llenguatge oral. Investiga dinàmiques de grup, processos de col·laboració, i l’intercanvi entre cossos que condueix a la inclusió o exclusió. Després d’aquesta intervenció en l’espai públic els participants amb les seves cadires es dirigiran l’Auditori Meier per a la conferència del professor de la Universitat de Nova York André Lepecki, una de les figures més destacades dels estudis de la performance. I el programa d’aquest dia acaba amb la performance d’Itziar Okariz que obre el programa.

Al llarg de les següents sessions les propostes de dansa de Norberto Llopis costat de Pau Roig i la d’Alice Chauchat entraran en diàleg amb el treball d’Itziar Okariz. Aimée Zito Lema activarà per primera vegada en directe l’acció que compon la seva peça The Subversive Body, una acció en la que parteix d’una sèrie de fotografies històriques de desapareguts en la dictadura Argentina que són llocs de manera acurada sobre els cossos de diverses persones. Les imatges impreses a gran format es modelen a la mida dels cossos dels participants, deixant la seva petjada sobre el paper. La proposta escènica de Danae Theodoridou és una conferència performativa que s’interroga sobre la configuració dels imaginaris socials. Cal destacar a més les propostes musicals i de treball amb el llenguatge de Mikky Blanco, María Salgado i Noi i Noia. El programa es tanca el dissabte 13 de maig amb la participació deJon Mikel Euba que presentarà una conferència amb motiu de la publicació del seu llibre “Writing Out Loud” i la conversa entre Mirin Jaio i Itziar Okariz sobre el treball amb el llenguatge, el cos i la forma.

A la imatge, performance del cicle “Idiorritmias”.

Etiquetes: Alice Chauchat · Jon Mikel Euba · MACBA · Miren Jaio · Mykki Blanco · Noi i Noia