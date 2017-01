“El Instante” inaugura amb una exposició de Christian Boltanski

El dia 23 de gener El Instante Fundació, carrer Palos de la Frontera, 20 de Madrid inicia les seves activitats amb l’exposició Les registres de Grand-Hornu de Christian Boltanski, artista que l’any 1997 va crear un memorial de caixes de ferro oxidat sobre les que va col·locar els noms dels 3.000 treballadores de l’antic complex miner del Grand-Hornu (Bèlgica). Una obra de 40 metres amb la que va combatre l’oblit, al recordar com individus i no com un grup anònim els esmentats treballadors.

El Instante Fundació és un projecte transversal que fomenta la col·laboració amb altres fundacions i institucions a través de les arts plàstiques, el cinema, el teatre, la música, la literatura, la filosofia, la biologia, l’economia, les matemàtiques, la física…. Entre els seus objectius està oferir residències a personatges del món de la cultura.

