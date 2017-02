El I Premi Cerveses Alhambra ja té guanyador

gisela chillida

L’obra de Jose Miguel Pereñíguez, Senyals i sons del Palau Vermell (lleons/ reis /abenserraigs), guanya la primera edició del Premi Cerveses Alhambra d’Art Emergent.

El Premi Cerveses Alhambra d’Art Emergent ha convocat els millors artistes emergents d’àmbit nacional per fomentar la capacitat de desenvolupar obres contemporànies utilitzant tècniques artesanes tradicionals. En aquesta primera edició, un Comitè d’Experts format per la comissària Alicia Ventura i els directors de museus Iñaki Martínez, Manuela Villa i Juan Antonio Álvarez Reyes, va seleccionar a cinc candidats que han desenvolupat diferents projectes durant els mesos de desembre 2016 i gener 2017.

El Jurat, compost per Nuria Enguita, directora de Bombes Gens Centre d’Art; Patrizia Sandretto, presidenta Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; Maria de Corral, crític d’art i comissària independent; i Emily Pethik, directora de The Showroom, ha reconegut la capacitat de Jose Miguel Pereñíguez per combinar un ambiciós enfocament conceptual amb una delicada realització que connecta arquitectura, matemàtiques i música. El Primer Premi ha estat dotat amb 15.000 euros, els accèsits han rebut 4.500 euros com a suport al seu treball i a la realització de l’obra. Els finalistes han estat Alegria i Piñero amb la seva obra Lipogramas, Jacobo Castellano amb Aljub, Miren Doiz amb Pètal, os, agulla, fus, i Teresa Solar Abboud amb Massa d’infinita enormitat.

Les cinc obres finalistesseran exposades a l’espai de Cerveses Alhambra durant ARCOmadrid, del 22 al 26 de febrer de 2017. Posteriorment, l’obra guanyadora passarà a formar part del Fons Artístic de Cerveses Alhambra.

La iniciativa neix de la voluntat de Cerveses Alhambra de contribuir a potenciar als artistes amb projecció de futur i ajudar en l’acostament de l’art i l’artesania a un públic més extens. Més enllà d’un reconeixement puntual, el Premi Cerveses Alhambra d’Art Emergent es concep com un itinerari d’aprenentatge que els portarà a col·laborar amb consumats artesans, i a comptar amb un mentor que els guiarà durant tot el procés de creació.

A la imatge, entrega del Premi Cerveses Alhambra 2017 .

Etiquetes: ARCOmadrid 2017 · Jose Miguel Pereñiguez · Premi Cerveses Alhambra d'Art Emergent