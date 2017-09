El guitarrista dels Rolling Stones presenta en el Museu Picasso el llibre de la seva obra pictòrica

El Museu Picasso de Barcelona ha acollit la presentació del llibre ‘Ronnie Wood. Artist‘ de la mà del mateix autor i d’Emmanuel Guigon, director del Museu i autor del pròleg.

Les paraules d’Emmanuel Guigon han destacat que ‘Roonie Wood és un pintor d’instants fugaços. Amb la seva pintura fa una crònica visual de la seva vida, dels seus amics, i dels seus companys de banda. “D’ençà que era petit no ha deixat de dibuixar i pintar ni un sol dia, seguint la frase en llatí: nulla dies sine linea, cap dia sense línia”.

Per la seva part, Ronnie Wood ha afirmat que ‘estic encantat de presentar el meu llibre ‘Ronnie Wood Artist‘ al Museu Picasso de Barcelona. És un honor estar aquí, em sento molt agraït. La prolífica quantitat d’obres que Picasso va crear, les seves habilitats com a pintor i el sentiment que va plasmar en el seu treball, sempre ha estat una inspiració per a mi, d’ençà que era infant. El meu primer llibre d’art recull la meva diversitat d’estils i les nombroses obres que he fet al llarg d’aquests anys. M’agradaria donar-los les gràcies per prendre’s el temps per mirar-la i per acompanyar-me en el meu viatge artístic.

‘Ronnie Wood. Artist‘ reflecteix la visió sense precedents dels processos creatius d’aquesta llegenda del rock’n’roll que mostra a través de sis dècades la seva passió per la pintura, el dibuix i l’escultura.

L’exemplar amb tapes dures està editat per Thames & Hudson i a més el pròleg és d’Emmanuel Guigon. Està dividit en X capítols que mostren una retrospectiva de l’obra pictòrica del músic, des dels seus inicis fins a l’actualitat: Early Work, Faces, The Rolling Stones, Icons, Portraits, Ballet, Nudes, Views, Animals i Beyond the Canvas.

Segons els experts, el stone més jove i últim membre que es va incorporar a la cèlebre banda, demostra a través dels seus quadres una notable destresa amb el pinzell. En els capítols ‘Icons‘ i ‘Portrait‘, es veuen retrats a l’oli de grans personatges com Ray Charles, Miles Davis, Bob Dylan, Eric Clapton en el món de la música; Robert de Niro, Al Pacino, Jack Nicholson i Charlie Chaplin, en el del cine; o icones populars com el boxejador Muhammad Ali; per a tots ells l’artista confessa sentir una especial admiració.

Com no podia ser d’altra manera, els Rolling Stones tenen el seu capítol a banda, on hi apareixen els seus companys Mick Jagger, Keith Richards i Charlie Watts. En aquesta sèrie, l’artista reconeix haver-se inspirat en els colors que utilitzaven mestres de la pintura com Rembrandt i Caravaggio.

El llibre també descriu el seu amor per Barcelona: ‘Views‘ inclou les vistes des de la terrassa del seu pis modernista de l’Eixample i detalls del seu interior.

A la resta del volum es troben pintures de nus femenins, ballarines de ballet i tot tipus d’animals; en definitiva un conjunt eclèctic que reflecteix la visió més personal i artística del cèlebre músic.

Ronnie Wood

Ronnie Wood va néixer el 1947. Abans de començar la seva carrera musical, va rebre formació artística al Ealing College of Art de Londres. El seu treball recull tots els

gèneres, des de retrats dels companys de la seva banda dins i fora de l’escenari, amics, familiars i d’altres herois personals; a nus, natures mortes i paisatges.

Ell mateix es defineix com ‘el pintor que toca la guitarra’ i les seves obres han estat exposades en diferents galeries com la Broome Street Gallery de Nueva York o la Castle Fine Art de Birmingham, entre d’altres.

A la imatge de Consuelo Bautista, Emmanuel Guigon, Ronnie Wood i Anna Guarro.

