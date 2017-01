El Grup Estèsia i Josep Alonso, al Centre Cívic Barceloneta

El Centre Cívic Barceloneta acollirà del 9 al 24 de febrer una mostra inèdita de l’obra col·lectiva del grup d’artistes especialitzats en art abstracte Estèsia, amb treballs d’en Josep Alonso Roca, com a artista convidat.

La inauguració serà el dia 9 de febrer de 2017 a les 19.30 hores, amb una acció inaugural de dansa amb Melissa Scioscia i donarà el tret de sortida a una exposició temporal col·lectiva que omplirà la sala superior, on es podran veure obres d’escultura i de pintura, que mai han estat exposades, moltes d’elles creades amb motiu de l’event. A la inauguració es realitzarà una acció de dans

El grup Estèsia va néixer a finals de 2013 i a l’actualitat el formen un total d’onze artistes, que han volgut unir-se amb l’objectiu de difondre l’ofici de l’art abstracte. Estèsia es funda entorn d’un concepte d’art que apel·la a l’absolut com a origen i font de riquesa creativa que la humanitat ha desenvolupat transversalment, tot al llarg de la història i les cultures. Aquesta connexió amb el Passat ens ancora en el present per projectar una obra amb sentit de futur. Estèsia està formada per diferents llenguatges dispensats per l’Art en el transcendent.

Els integrants d’Estèsia són Anna Torres, Carme Simó, Claudio Rojas, Coral Rivero, Gaietà Mestieri, Marta Gregori, Mònica Reche, Nick Bedford, Nico Bouselles, Rosa Moreno i Xefo Guasch. Artista convidat, Josep Alonso Roca, artista plàstic i escultor per l’escola Llotja de Barcelona.

Etiquetes: Centre Cívic Barceloneta · Grup Estèsia · Josep Alonso