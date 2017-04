El geni dels alumnes de la UCAM es mostra a la Fundació Casa Pintada

L’exposició Amb Geni, produïda amb la col·laboració de la Conselleria de Cultura i Portavocía i integrada pels projectes finals del Màster Professional en Fotografia Tècnica i Expressió UCAM-Fotogenio, es pot visitar fins al proper 18 de juny a la Fundació Casa Pintada -Museu Cristóbal Gabarrón de Mula, c/Sant Francesc, 14.

La mostra, que va començar la seva marxa en el Museu Regional d’Art Modern de Cartagena (Muram), està organitzada per la Fundació Casa Pintada de Mula i la Conselleria de Cultura i d’Portavocía, així com per l’Ajuntament de Mazarrón i la UCAM. ‘Amb Geni’ s’ha pogut també veure ja en el Museu Municipal d’Archena ia la Casa Museu de l’Hort Ruano de Lorca.

A través d’aquestes mostres, “més de 4.000 visitants han pogut ja gaudir dels variats treballs dels 25 fotògrafs seleccionats”, segons va explicar la directora general de Béns Culturals, Maria Comas, per a qui aquesta mostra “és una aposta per la creació i el talent de nous professionals que ofereixen una mirada actual sobre diferents aspectes d’aquesta disciplina de l’art contemporani com són el fotoperiodisme, el reportatge social, de viatge, els paisatges o els retrats “.

Cadascun dels autors participants presenta una obra de 40 x 60 cm d’un ‘llibre d’artista’, en què es plasma el projecte amb una vintena d’imatges. Es tracta de 25 visions transversals, amb diverses propostes temàtiques, tant d’autors amb una trajectòria professional àmplia com de fotògrafs de generacions recents. Alguns d’ells procedeixen de la Regió de Múrcia, i altres són autors d’Almeria, Albacete, Alacant, Ciudad Real i Eivissa, “el que sens dubte dóna una idea de la contínua renovació i evolució de la fotografia contemporània espanyola”, ha afegit Comas.

Els autors de les obres són Maria Alcolea, Cristina Alonso, Juana María Calin, Pepa Cobo, Antonio Luis de l’Amor, Servando García de la Rubia, Mónica Gómez, Francisco José Jiménez, Germán Lama, Pedro José López, Pedro José Madrid, José Antonio Martínez, Luis Marí, Pascual Méndez, Montse Moreno, Sonia Muñoz, Mariano Pelegrín, Eva María Romera, Abel F. Ros, José A. Rosa, Pablo Sánchez de la Vall, María Dolores Sánchez (Solete Slow Photo), Irene Soriano, Luis Miguel vives i Raquel Zapata.

La mostra està comissariada per Juan García Sandoval, responsable de la programació del Muram i la tutora dels projectes ha estat Mònica Lozano. La direcció del Màster en Fotografia UCAM-Fotogenio correspon a Juan Sánchez Calventus, Félix Galindo i Blas Subiela.

A la imatge, vista de la mostra ” Amb Geni”.

Etiquetes: Fundació Casa Pintada · UCAM