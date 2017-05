El fotoperiodisme de Miquel Ruiz al MUME

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, centrat enguany en el tema “Museus i històries punyents: dir allò que no es pot explicar als museus”. El dijous 18 de maig de 2017, a les 11h., es presentarà al MUME, al Carrer Major 43-47 de La Jonquera,

la instal·lació fotogràfica La maleta dels insomnis del fotoperiodista Miquel Ruiz.

Durant l’acte s’establirà un diàleg entre el reporterMiquel Ruiz i estudiants d’ESO de l’IES de la Jonquera,que tindrà com a fons la qüestió de la conscienció dels joves a l’entorn de les problemàtiques derivades de les violències polítiques i les crisis humanitàries en l’actualitat. El Dia Internacional dels Museus (DIM) se celebra anualment el 18 de maig. És un esdeveniment organitzat pel Comitè Internacional dels Museus (ICOM) des del 1977, que té com a objectiu conscienciar els ciutadans sobre el paper dels museus en el desenvolupament de les societats. L’edició d’enguany està dedicada al tema, tot reconeixent el paper que juguen els museus com agents pacificadors de les relacions entre els diferents pobles del món. També posa en relleu com l’acceptació d’un passat incòmode i dolorós és el primer pas per imaginar un futur comú en el marc de la reconciliació.