El Festival LOOP ret homenatge als pioners del videoart en la seva 15a edició

El festival internacional de referència de la imatge en moviment, LOOP Barcelona, celebra la seva quinzena edició del 18 al 27 de maig de 2017 amb una programació que ret homenatge als pioners del videoart. A través d’un ampli ventall d’activitats –que inclouen exposicions, instal·lacions, projeccions, performances i conferències, entre d’altres–, es planteja una actitud revisionista del videoart. El festival recupera grans obres oblidades a causa de la ràpida evolució d’aquest format per, entre d’altres finalitats, poder interpretar la producció audiovisual actual. Aquest any, a més a més, la programació s’estén i arriba a nous espais de Barcelona i rodalies, alguns de molt singulars com el Cine Avinguda de la Llum, al subsòl del carrer Pelai, i el Parking Ortigosa.

Revisionar el passat per entendre el present i el futur

En aquesta edició, els protagonistes són els grans creadors del gènere dels anys 60, 70 i 80 del segle XX. Destaquen les instal·lacions i projeccions d’artistes com Eugènia Balcells, David Hall, Beryl Korot, Chip Lord, Mary Lucier, Antoni Muntadas, Nam June Paik, Carles Pujol, Steina i Woody Vasulka, i Peter Weibel, així com les exposicions monogràfiques dedicades a figures clau com Andy Warhol (amb La música d’Andy Warhol, un conjunt de més de seixanta portades realitzades entre 1949 i 1987 que recorren la història de la música popular de la segona meitat del segle XX i els moments més significatius de l’artista), Martha Rosler (artista coneguda pels seus vídeos, foto-textos, actuacions, instal·lacions i escriptura crítica), Tony Oursler (artista pioner de l’art multimèdia), Antoni Miralda (artista conegut per les seves grans instal·lacions amb un llenguatge inconformista, festiu, barroc i kitsch que acosta l’art i la vida) i Robert Cahen (famós vídeo artista fotògraf i compositor), que oferiran un ampli panorama dels múltiples usos del vídeo des de la seva creació.

Aquesta programació és una bona ocasió per revisionar l’obra dels pioners en la realització de pràctiques videogràfiques a Espanya, reunits en l’exposició (Re)visionats, (Re)visitats, a l’Arts Santa Mònica. Revisionar, revisitar i rellegir els treballs d’Antoni Muntadas, Eugènia Balcells i Carles Pujol permet entreveure, des d’una perspectiva recent, el valor d’unes obres que formen part del patrimoni cultural videoartístic d’aquest país.

Seguint la voluntat de recuperar obres i esdeveniments clau del vídeo en el context espanyol, tindrà lloc la recreació de la primera peça de videoart a Espanya, Primera mort (1969), del col·lectiu Jardí del Maduixer format per Jordi Galí, Sílvia Gubern, Àngel Jové i Antoni Llena, així com de la Mostra de Vídeo Experimentals organitzada pel Festival de la Mercè de 1984, que pretenia abordar les noves pràctiques artístiques sorgides després de l’adveniment de la televisió i l’enregistrament en vídeo, i incloïa obres d’artistes reconeguts en l’àmbit internacional com Joan Logue, Michel Jaffrennou i Patrick Bousquet.

A més a més, dos projectes complementen aquesta mirada al passat: la digitalització de més de 70 documents de videoart a Espanya entre 1973 i 1990 i la publicació d’un llibre, Video Writings by Artists, recopilació de textos d’artistes considerats fundacionals en la història del videoart, com Peter Campus, Douglas Davis, Jon Dovey, David Hall, Antoni Muntadas, Nam June Paik, Martha Rosler, Bill Viola i Peter Weibel, entre d’altres.

Així mateix, una sèrie de programes de cinema i projeccions complementen la secció principal i posen en relleu moments específics de la història del vídeo. Entre aquests, destaquen obres d’artistes pioneres com Barbara Aronofsky, Lynda Benglis, Hermin Freed, Suzanne Lacy, Susan Mogul, i Linda Montano, de la col·lecció del distribuïdor nord-americà Video Data Bank, la selecció de vídeos premiats en la segona edició del Festival de Vídeo de Sant Sebastià (1983), i la marató dedicada a les video-performances de Paul McCarthy.

Entre els programes de cinema, també s’inclou Preàmbuls. Cinema I Transició/ns, a càrrec de Luis Miñarro, i la quarta edició de Comment ça va?, comissariada per Pascale Cassagnau, una col·laboració entre LOOP i el CNAP, París.

El programa del Festival d’aquest any compta amb l’assessorament comissarial d’Eugeni Bonet i Antoni Mercader, artista i historiador de l’art respectivament, tots dos destacats estudiosos de la història de l’art audiovisual i de nous mitjans a Espanya i coautors d’En torno al vídeo (1980), la primera publicació espanyola dedicada a aquest format.

Més enllà del festival: LOOP Fair i LOOP Talks

Any rere any, LOOP Barcelona reuneix artistes, galeristes, col·leccionistes, comissaris, representants d’institucions, crítics i investigadors internacionals estretament vinculats amb les imatges en moviment a través de LOOP Fair. A través de la selecció de 45 vídeos i films, a càrrec del comitè de la fira, es proposen les línies principals de pensament crític i recerca. LOOP Fair tindrà lloc a l’Hotel Catalonia Ramblas (Pelai, 28. Barcelona) el 25 i el 26 de maig, que cada any es transforma per a l’ocasió.

En paral·lel, el festival acull el programa de xerrades i conferències LOOP Talks. En aquesta edició està centrat en l’arqueologia contemporània del vídeo a través de Videotaped, un fòrum de debat que vol oferir una lectura actual dels anys primerencs de la creació del video. Reconeguts artistes pioners d’Europa i Estats Units, com Steina i Woody Vasulka, Muntadas, Mary Lucier, Beryl Korot i Chip Lord, dialogaran amb comissaris de generacions més joves a fi d’establir connexions crítiques i formals entre passat i present, i es proposarà, entre d’altres, una revisió de la història del vídeo.

Suport a la producció i exhibició del videoart

D’una banda, aquest any tindrà lloc la tercera edició del Premi Discover, un projecte de LOOP patrocinat per Estrella Damm que aposta per la difusió i professionalització dels artistes que treballen amb vídeo a través d’una convocatòria oberta i gratuïta a la comunitat artística internacional. Un jurat professional selecciona deu peces que, juntament amb el vídeo més votat pel públic a través del canal online de Discover, formen part d’una exposició a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm durant els dies del festival. L’autor guanyador es revelarà durant l’acte d’inauguració de l’exposició a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm i rebrà un premi dotat en 5.000 €.

D’altra banda, el festival també acull la 3ª edició del Premi de Videocreació, impulsat per la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya, Arts Santa Mònica i LOOP Barcelona. Cos Social [Llicó d’anatomia] de Joan Morey (Mallorca, 1972) és el projecte guanyador d’enguany.

A més a més, sota el paraigua LOOP Fair es lliura el Premi d’Adquisició al millor treball exposat a l’Hotel Catalonia Ramblas. La peça premiada se cedeix a la Fundació MACBA.

A la imatge, Steina Vasulka. Macine Vision. CosmoCaixa.

Etiquetes: Festival LOOP 2017