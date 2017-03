El “Fallen Angels” de Jarr desembarquen a Algemesí

La transmutació de les figures de Jarr és paral·lela al seu nou llenguatge, una tècnica mixta de figures construïdes i elaborades manualment per l’artista on l’acció de cosir, teixir i pintar tenen com a fi capturar el temps dins un objecte. D’aquí l’emoció profunda de les seves obres, que fereixen suaument el cor des de la nuesa, la sinceritat i la innocència.

Jarr sempre ha estat envoltat d’una aura profètica i barroca, una essència mística que es manifesta en el pa d’or i els ulls seràfics dels seus marcs, una iconografia que uneix la fascinació del pop i el llegat de la imatge devocional com a rerefons on els àngels caiguts de Rilke es converteixen en autèntics Art Toys i juguen un paper vital en la creació d’una nova iconografia cristològica. Tot i la profunditat del seu missatge, Jarr aposta pel gest de complicitat innocent i lúdic que sempre acompanya les seves obres. Amarat d’originalitat i d’una refrescant màgia ens promet una nova era presidida per l’art i la il·lusió.

Després de la presentació oficial a Galeria Cuatro de València, Fallen Angels desembarca a Algemesí, ciutat natal de l’artista. L’exposició es pot veure a la sala d’exposicions del Casino Lliberal (c/ Muntanya, 24) a partir del 24 de març.