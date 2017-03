El dissenyador barceloní Guillem Santomà inaugura 12miradas :: Riverside

El comissari del projecte cultural 12miradas :: Riverside, Carlos Quintáns, proposa el dissenyador Guillermo Santomá per començar l’edició 2017. A partir del 9 de març es pot visitar, a la Galeria Vilaseco de La Corunya, la seva proposta artística.

Santomà (Barcelona, 1984) és un jove dissenyador que va cridar l’atenció del sector artístic amb el projecte de transformació de la Casa Horta, una edificació de tres plantes de principis del segle XX situada al barri barceloní de Guinardó, que ha convertit en la seva residència. Des de llavors, el seu treball s’ha fet més visible per a públic i crítica, especialment amb projectes com Casa a Sant Feliu del Llobregat –en col·laboració amb Albert Guerra i Magdalena Barceló–, la Mam Originals Store de Barcelona –en col·laboració amb Diego Ramos–, o l’Herboristeria Lamaza de Santa Coloma de Gramenet. La seva creativitat ha visitat altres territoris com l’escenografia, on cal destacar la proposta escènica feta per Gold Dust Rush, espectacle de dansa dirigit per Eulàlia Bergadà; la seva obra ja ha format part de mostres com Mirage (Galeria Etage Projects, Copenhaguen, 2015) Huit phases pour l’illumination (Palais de Tòquio, París, 2016) i a Barcelona, recentment ha realitzat una exposició individual en col·laboració amb Dries Van Noten Film (Side-Gallery, Barcelona, 2014).

12miradas :: Riverside és un projecte cultural i multidisciplinari impulsat per la Corporación Hijos de Rivera i Laboratorio Creativo Vilaseco.

