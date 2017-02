El disseny fet amb les tripes, emociona?

annaïs miró

Els dies 23 i 24 de febrer de 2017, l’Escola d’Art Superior de Disseny, al Carrer Pare Antoni Soler, 1, celebrarà per sisè any consecutiu les Jornades Esdap, que porten per títol On es fa el disseny? Al cap, al cor, a les tripes? Per tractar el paper de l’emoció en el dissey, les Jornades comptaran amb la participació dels alumnes dels Cicles i dels Estudis Superiors de Disseny, tant de l’especialitat de Disseny Gràfic com de la de Disseny d’Interiors. El triangle equilàter sota el qual miraran d’experimentar el disseny es basa en l’angle filosòfic, l’antropomòrfic i el científic, formats pel cervell, el cor i el sexe (o les tripes estomacals que cal remoure). Una línia de treball pautada des de la investigació, amb proves i desestimacions, de cara a la peça ben feta: som cervell, cor i tripes. Cervells eròtics, cors de recanvi i tripes embullades.

Etiquetes: Disseny · emoció · ESDAP · Olot