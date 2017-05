El Dia Internacional dels Museus a Tarragona

annaïs miró

Els museus del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre han programat tot un seguit d’activitats especials amb motiu del Dia Internacional dels Museus 2017. Amb motiu de la celebració del Dia Internacional del Museus el proper dijous 18 de maig, tretze museus del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre obriran les seves portes i organitzaran tot un seguit d’activitats gratuïtes per a totes les edats que s’allargaran fins diumenge 21 de maig. Durant quatre dies els visitants podran gaudir, més enllà de les jornades de portes obertes, de concerts amb maridatges de vi, visites guiades i reconstruccions històriques, tallers per a experimentar l’art rupestre o el cinema, conferències per a veure amb altres ulls el món en el què vivim, recitals de poesia i, fins i tot, esmorzars, entre moltes altres activitats. Els diferents equipaments oferiran, a més de jornades de portes obertes, visites guiades, concerts amb maridatges de vi, reconstruccions històriques, recitals de poesia, tallers per a experimentar l’art rupestre o el cinema, conferències per a veure amb altres ulls el món en el que vivim i, inclús, esmorzars. En elles, el visitant podrà gaudir tant d’ofertes de patrimoni natural com de patrimoni cultural, totes elles gratuïtes i per a gaudir també en família. Aquesta iniciativa s’emmarca dins la celebració del Dia Internacional dels Museus que se celebra a tota Catalunya, dins la campanya “Avui em sento…” impulsada pel Departament de Cultura. Els museus del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre conviden a tothom a visitar els museus i a explicar com s’han sentit. Amb totes les respostes (escrites al revers d’unes postals fetes per a la campanya) es faran murs de sentiments a cadascun dels tretze museus participants. Uns murs que seran el reflex de les sensacions i estats d’ànims de tots els visitants. El dissabte 20 de maig per la nit, tots els museus de Tarragona i el Museu de Tortosa obriran les seves portes al públic. A Tarragona hi haurà una activitat itinerant (de 18h a 21h) en la qual hi participaran els set museus de la ciutat. Aquesta Constel·lació de Museus proposa al visitant un viatge per a reflexionar sobre el passat i el present; sobre aquelles històries controvertides que han estat silenciades i en molts casos han esdevingut tabú i com l’acceptació d’un passat dolorós i d’un present ple de conflictes, constitueix un primer pas per imaginar un futur comú. EIMuseu de Tortosa també obrirà les seves portes a la nit amb un espectacle de música i poesia per la pau i una visita guiada a l’exposició ‘Miquel Paton. Formes d’un anhel’. El Museu de Valls i el Museu Comarcal de la Conca de Barberà també han programat activitats dissabte al vespre.

Etiquetes: Dia Internacional dels Museus