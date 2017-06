El Consorci de Museus: 15 projectes que uneixen art i societat

El Consorci de Museus aprova 15 projectes artístics amb caràcter educatiu i social. Les propostes se sumen a la programació de 2017 i es desenvoluparan a partir d’octubre.

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, ha anunciat aquest matí que “hem aprovat 15 projectes artístics amb perfil educatiu i social com a resultat de les convocatòries públiques ‘Resistències artístiques. Producció artística en entorns educatius ‘; ‘Tangent. Convocatòria de projectes de mediació cultural ‘; ‘Reset. Relectures de gènere i multiculturalitat ‘i’ Altaveu. Convocatòria per a projectes d’inclusió i cohesió social “.

Les propostes, que suposen una inversió per part del Consorci de Museus de 86.800 €, se sumaran a la programació d’aquest any 2017 i es desenvoluparan entre octubre de 2017 i març de 2018, tant a València com a Castelló i Alacant.

Pérez Pont, que ha estat acompanyat per alguns dels artistes, mediadors, educadores i col·lectius seleccionats en les convocatòries, ha assenyalat que “en el procés creatiu així com en la seva divulgació, a més de l’artista i del museu hi ha tot un seguit d’agents culturals que treballen perquè el missatge cultural arribi a la societat. Aquestes convocatòries busquen tant la professionalització de l’artista i del comissari com posar en valor la feina d’aquests altres professionals que desenvolupen la seva tasca dins sector cultural, especialment de la Comunitat Valenciana “.

El director del Consorci de Museus ha explicat que “els diferents jurats han seleccionat aquelles propostes que es mouen en la intersecció entre educació i cultura. Aquestes convocatòries pretenen acostar als artistes al terreny educatiu i, al mateix temps, portar als educadors cap a la recerca de l’àmbit creatiu com a eina pedagògica “.

A les convocatòries han concorregut un total de 84 projectes (38 Resistències Artístiques; 18 Tangent, 11 Reset i 17 Altaveu) procedents de les tres províncies a proposta, majoritàriament, de dones.

El director del Consorci de Museus ha posat èmfasi en l’alta participació registrada sent la primera vegada que es publiquen unes convocatòries tan específiques i innovadores.

Pérez Pont ha destacat així mateix “tant la participació de moltes dones artistes l’obra dels quals tindrem l’oportunitat de gaudir gràcies a aquestes propostes així com la varietat de projectes de caràcter social que han arribat a través de col·lectius com ‘Rebombori Cultural’ que busca visibilitzar la diversitat cultural traient l’art a diferents punts de la ciutat, ‘la Dula’ amb un projecte sobre la memòria del poble gitano, ‘Sant Joan de Déu, Servicis socials’ sobre les persones sense llar o el projecte de Pilar Devesa sobre les persones amb VIH. Des del punt de vista social aquestes propostes suposaran un revulsiu per sensibilitzar la societat valenciana en el respecte cap a la multiculturalitat a través de l’art “.

El jurat de la convocatòria de ‘Resistències artístiques. Producció artística en entorns educatius ‘ha seleccionat els projectes’ Cartografia de l’entorn ‘del col·lectiu Cràter format per les artistes Verónica Soria-Martínez i Neus Lozano-Sanfelix que es realitzarà en els centres educatius de Castelló; ‘I tu què pintes?’ D’Anna Peris Tierno per als centres de València; i la ‘Passió dels comuns: 1 projecte de creació col • lectiva en dansa a secundària’ de Miguel Romero i Anna Pellicer que es preveu realitzar a Alacant.

El Consorci de Museus publicarà en breu la convocatòria adreçada als centres educatius de les tres províncies per escollir el col·legi que participarà en cada projecte.

Els projectes seleccionats per a Tangent, convocatòria de projectes de mediació cultural han estat: ‘De l’Autorretrat a selfie’ d’Àngels Cozar i Nayra López que es realitzarà al Museu de Belles Arts de Castelló, ‘Trobades per aprendre i desaprendre’ d’Elisa M. Matallín per al Centre del Carme de València; ‘Here together now’ de Diana Guijarro per al Museu d’Art Contemporani Alacant.

Pel que fa a les propostes per a la convocatòria ‘Reset’ de relectures de gènere i multiculturalitat ‘s’han seleccionat els projectes’ 4G # 4 lectures des del gènere ‘de Sofia Albero Verdú que pren com a base les col·leccions del Museu de Belles Arts de Castelló i el projecte ‘De objecte a subjecte: gènere i art a Alacant des delsegle XIX ‘del col·lectiu Gènere i Cultura Visual que es proposa pal·liar la representació femenina en la col·lecció del Museu de Belles Arts de Alicante.

El jurat d’Altaveu, convocatòria per a projectes d’inclusió i cohesió social ha escollit els projectes’ Tots som Valentia ‘de Rebombori Cultural; ‘Transitar Espais. Memòries del poble gitano ‘de La Dula,’ Finestral de la ciutadania ‘d’Helena Estela Baeza; ‘Casa Llar’ del col·lectiu Sant Joan de Déu, Servicis Socials, amb la col·laboració de l’artista valenciana Raquel Rodrigo; ‘Fills del jardí’ de Kairi Jemli i l’Associació de jovens artistes precaris, el projecte ‘Creixem a Carme’ que presenta Jodie Dinapolie al costat de diverses associacions del barri del Carme i ‘Històries de VIHda- VIHsibles’ de Pilar Devesa i el Comitè Antisida de València.

A la imatge, seleccionats en les convocatòries el Consorci de Museus.

