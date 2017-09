El Collège d’ Espagne de la Cité Universitaire de Paris celebra els 30 anys de la seva reobertura

El 10 d’octubre, a les 19h. El Collège d’ Espagne de la Cité Universitaire de Paris, 7E, Boulevard Jourdan, celebra els 30 anys de la seva reobertura amb una exposició dels Artistes Residents de 1952.

Entre el 31 de març i el 9 d’abril de 1952, va tenir lloc al Collège l’Exposition des Peintres Résidents au Collège, on participaren Francisco Alcaraz (Almería, 1926), Marc Aleu (Barcelona 1922- Cadaqués 1996), Francisco Farreras (Barcelona, 1927), Vicente Fillol (Valencia, 1923), Josep Maria Garcia-Llort (Barcelona 1921-2003), Josep Lloveras (Cassà de la Selva 1922 – Barcelona 2014), Jordi Mercadè (Barcelona 1923-2005), Federico Montañana (Valencia 1928- 2005), Xavier Oriach (Sabadell 1927) August Puig (Barcelona 1929-1999), Juan Antonio Rodriguez-Roda (Valencia 1921- Bogotà 2003), Lluís Trepat (Tàrrega, 1925), Xavier Valls ( Barcelona 1923-2006), Joan Vilacasas ( Sabadell 1920- Barcelona 2007), Ricardo Zamorano (Valencia, 1924).

La mostra, que romandrà oberta fins al 29 d’octubre, torna a aplegar-los i es reflex de l’ anhel dels pintors per tal de conèixer i practicar una obra artística en llibertat. Alguns d’ aquests artistes viuen encara i assistiran a la inauguració, com Fillol Roig, Xavier Oriach, o Francisco Alcaraz, als que acompanyaran familiars de la resta dels pintors. L’edat avançada d’ altres artistes com Lluís Trepat, Francisco Farreras o Ricardo Zamorano no els ha permès ser-hi presents. L’exposició aplega obres que provenen de col·leccions particulars i ha estat comissariada per Josep Miquel Garcia que, amb Ana Maria Pedrerol, signen el llibre que acompanya la mostra.

Etiquetes: August Puig · Federico Montañana · Francisco Alcaraz · Francisco Farreras · Joan Vilacasas · Jordi Mercadè · Josep Lloveras · Josep Maria Garcia-Llort · Juan Antonio Rodriguez-Roda · Lluis Trepat · Marc Aleu · Ricardo Zamorano · Vicente Fillol · Xavier Oriach · Xavier Valls