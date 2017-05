El Centre del Carme presenta “Joc”, una faula lúdica de Vinz Feel Free i Txema Rodríguez

El Centre del Carme, c/ Museu 2 de València, acull l’exposició Joc de Vinz Feel Free i Txema Rodríguez fins al 3 de setembre

Joc és una faula sobre el joc de pilota. Una història sobre la passió d’uns personatges que lliuren els millors anys de la seva vida a un esport que no dóna diners ni fama, un joc de profundes arrels valencianes que representa valors universals a través d’una disputa plena de bellesa en què els rivals sempre són tractats amb respecte. A Joc, els artistes Vinz Feel Free i Txema Rodríguez desenvolupen un treball en duo sobre les alegries i les contrarietats d’aquest bell i únic combat amb pilota.

L’exposició recull, des d’un punt de vista artístic i creatiu, els valors d’aquest esport que forma part del patrimoni i de la cultura valencians, com a homenatge i com a reflex de la societat valenciana. Segons Pérez Pont “realitzar una exposició expressament per a la Sala Ferreres, una de les més grans i belles de la Comunitat Valenciana sense dubte és un repte que contribueix a posar en valor l’art mural i, al mateix temps, a fer més gran la pilota, com a senyal d’identitat del poble valencià “.

A tall d’epopeia la sala Ferreres es transforma en un gran temple pagà presidit pels déus de la pilota, amb un Genovés de quatre metres d’altura com a epicentre de la sala. Al costat d’ell es recorda a Rovellet, Eusebio, Sarasol II, Fredi, Grau, Álvaro i Xatet de Carlet. En aquesta epopeia hi ha un intercanvi de papers, els déus es presenten en forma humana i són els humans els que es converteixen en éssers mitològics al més pur estil Vinz.

Amb l’ajuda de més de 50 persones anònimes els artistes es van embarcar en aquesta faula fa ara un any i mig. Un treball artístic col·laboratiu en el que era important la presència de la dona en contraposició a un esport eminentment masculí, així com la participació de persones homosexuals o transsexuals de manera que en la mostra estiguin representats totes les tendències i orientacions sexuals, cosa habitual en els treballs dels dos artistes. “Ens semblava interessant veure la pilota des d’un punt de vista artístic, més creatiu com una cosa que pot créixer, evolucionar. Pensem que aquesta exposició pot ajudar a obrir-se a la societat “explica Txema Rodríguez aficionat a aquest esport que ha tingut la sort de poder fotografiar les grans figures, les que ningú discuteix que són un referent.

“A la mostra apareix Genovés en un lloc principal, com el déu que presideix aquest temple pagà, l’únic que pot traspassar aquesta barrera entre el terrenal i el diví, perquè ha estat el jugador per excel·lència la figura ha transcendit més enllà de l’àmbit de la pilota “.

L’artista d’street art ha destacat com “la pilota, una cosa local i propi dels valencians encarna uns valors que són universals que es poden aplicar a tots els àmbits” .La pilota, en les seves diverses modalitats, és l’esport més representatiu dels valencians. Capaç de reunir el millor espectacle amb una tradició que es manté des de fa vuit segles. L’origen del joc, practicat per cavallers, va marcar sempre el desenvolupament de la pilota, un entreteniment aristocràtic abans d’arribar a ser un joc popular per excel·lència. Encara que el joc no va estar exempt de prohibicions, segons els juristes de l’època, per les blasfèmies i insults que s’havien de escuchar.Del mateixa manera que els antics jugadors i aficionats a la pilota, Vinz Feel Free i Txema Rodríguez treballen al carrer i també fan servir els murs de les cases. La seva activitat pateix similars prohibicions i persecucions, resulta molesta per a molts, nociva, bruta o escandalosa. Per això, revelen els artistes “tenim moltes coses en comú amb els nostres admirats jugadors de pilota. Encara que el nostre espai és d’aquest segle i la nostra visió és contemporània ”

La exposició / intervenció del Centre del Carme juga amb elements propis de l’art com la pintura, el dibuix, la fotografia o la instal·lació a més del collage amb altres elements propis del street art , d’on vénen els artistas.’Joc ‘es compon de més de 100 peces realitzades totes expressament per a la sala, jugant amb la hibridació de llenguatges i d’estètiques per dotar cada capítol d’aquesta faula d’una identitat propia.A l’entrada a la sala Goerlich dos cartells gegants anuncien la batalla com si es tractés d’un combat de boxeo

La nau central representa el trinquet on es desenvolupa el joc, amb un hall of fame de Paco Cabanes “el Genovés ‘i una frase que adverteix’ es prohibeix blasfemar ‘. En ell 15 figures de més de dos metres d’altura representen a l’afició i la seva passió per l’esport. Després de contemplar les fotografies de l’Olimp de la pilota, els personatges mitològics ens mostren el cerimonial entorn a aquest esport, des dels treballs als quals s’han de dedicar perquè la seva passió no els dóna per viure, la preparació, el camp de batalla, el combat interior , el combat exterior, la victòria o la derrota fins a la recompensa.

L’escenografia va variant segons cada capítol des d’escenaris inspirats en l’estètica decadent o postindustrial fins a l’arribada de la recompensa, en ella els Banys de l’Almirall de València recuperen el seu ús com a balneari després de diversos siglos.La major part de la feina de producció s’ha realitzat en el Centre del Carme, com a escenari i com a estudi artístico.En aquest sentit Vinz ha volgut agrair “el director del Consorci de Museus ia tot el seu equip haver pogut treballar en al centre del Carme en diàleg permanent amb l’espai, com a lloc de creació i d’inspiració “. El resultat: una epopeia de déus i personatges mitològics, una faula ambientada en llocs inhòspits, amb herois de carn i ossos, en la qual no hi ha dolents, ni bestioles rars, només passió, respecte i admiració, des de l’art, cap a la pilota. Al final del recorregut es mostra en imatges el making off de l’exposició, incloent un fragment d’una partida de pilota, entre Álvaro i Genovés, amb la idea que el públic tingui una referència real de la pilota valenciana.

A la imatge, fotografia de l’exposició “Joc” de Vinz Feel Free i Txema Rodríguez.

