El Centre Botín prepara la seva programació pel 2018

El Centre Botín consolida el 2018 el seu esperit de centre internacional de referència, i ho fa amb exposicions d’artistes de primer nivell com Cristina Iglesias, una de les creadores espanyoles més reconegudes a nivell internacional; l’exploració d’aspectes inèdits de figures consagrades de l’art espanyol com Joan Miró; així com amb l’anàlisi del dibuix en l’art espanyol a través d’una exposició de Manolo Millares, una cita que posa de manifest com la Fundació Botín segueix apostant per la investigació del dibuix dels principals artistes espanyols de tots els períodes.

En la seva constant tasca de suport a la formació de joves artistes, el Centre Botín arrenca la seva programació de 2018 amb la mostra Itineraris XXIV (del 12 de març al 3 de juny de 2018), una cita expositiva que des de 1994 funciona com a aparador de l’estat actual de les arts i que en aquesta nova edició presentarà els projectes dels creadors que han gaudit d’una de les Beques d’Arts Plàstiques de la Fundació Botín a 2016.

Seguidament es presentarà l’exposició Joan Miró. Escultures 1928-1982, que podrà gaudir-se al Centre Botín del 26 de març al 2 de setembre. Es tracta d’una mostra realitzada expressament per a Elnou centre d’art a Santander i que inclourà escultures, dibuixos, fotografies, vídeos i objectes, molts d’ells inèdits. L’obra de Cristina Iglesias (Sant Sebastià, 1956) arribarà al Centre Botín a l’octubre, amb una gran exposició que ocuparà la segona planta de l’volum expositiu de l’edifici al complet. L’artista, autora de la intervenció escultòrica Des del subterrani als Jardins de Pereda, reunirà aquí les seves característiques peces esculturals que conviuran en aquesta mostra amb obra també de paret. La Fundació Botín continua aquesta temporada amb la seva línia d’investigació del dibuix en l’art espanyol i presentarà El crit silenciós. Millares sobre paper (del 29 d’octubre de 2018 al 27 de gener de al 2019), una exposició que recorrerà cronològicament la producció dibuixada de Manolo Millares (Las Palmas de Gran Canària, 1921 – Madrid, 1972), revelant nous aspectes de la seva producció artística, cèlebre per les seves arpilleres. Segons el director artístic del Centre Botín, Benjamin Weil, “el Centre Botín aposta per artistes contemporanis de prestigi l’obra del és molt sòlida i val la pena mostrar, i ho fa amb dues exposicions a l’any de la mà dels directors del seu tradicional Taller d’Arts Plàstiques de Villa Iris. Prèviament a l’obertura del Centre es programava una exposició d’aquest tipus, mentre a partir d’ara seran dos, el que posa de manifest l’aposta de la Comissió Assessora d’Arts Plàstiques per seguir treballant en aquesta línia “.

