“Dualitats” de Frank Jensen i Abel Florido a la Galeria Barnadas

La Galeria Barnadas de Barcelona presenta del 14 de gener al 4 de febrer “Dualitats” de Frank Jensen i Abel Florido.

Frank Jensen

Frank Jensen ve d’una família d’artistes plàstics i músics, des de ben jove va començar a pintar i també a viatjar. Finalment, després de dos anys navegant pel Mediterrani, va triar el nostre país per establir-s’hi fa quasi 30 anys. La sensibilitat de Jensen es fa palesa en la seva obra. Quadres d’una delicada bellesa són fruit de la combinació de l’equilibri en les formes, l’elegància en les tonalitats i un acurat tractament de les textures. Des de l’abstracció, subtilment, Jensen ens parla de la vida, petites finestres desvetllen les seves inquietuds i pensaments, els viatges o el seu amor per la natura.

Abel Florido

Abel Florido, un artista que malgrat viure a la muntanya, inquiet i curiós se sent atret per la ciutat i és Barcelona el seu tema principal, amb una mirada fresca i moderna en pinta el trànsit, els edificis, els carrers i la gent que la passeja, la descobreix o “la pateix”… La seva tècnica, pintura acrílica tractada com aquarel·la sobre teles de lli, li confereix encara més dinamisme i ritme als seus paisatges urbans, al moviment de l’anar i venir de vehicles i vianants.D’altra banda, l’absència de color no li resta vivacitat a la seva obra.

A les imatges, a dalt Frank Jensen i a sota Abel Florido.





