“Double Gaze” de Meta Isæus-Berlin a la Galeria L & B contemporary ar

La galeria L & B contemporary art presenta Double Gaze, una exposició de Meta Isæus-Berlin. Considerada com una de les artistes d’instal·lacions més reconegudes de Suècia, ha representat al seu país en biennals internacionalscom la Biennal de Venècia, la Biennal de Johannesburg o la Biennal d’Istanbul.

Ha col·laborat amb curadors i crítics comRosa Martinez, Niclas Östlind, Bo Nilsson o Torsten Weimarck i la seva obra forma part de les col·leccions de museus com Magasin 3, Stockholm Konsthall; Moderna Museet, Estocolm; Konstmuseeum, Gotenburgo; Museum of Contemporary Art, Hèlsinki, Finlàndia, etc.

Double Gaze és un projecte site specific que inclou els últims treballs de Isaeus-Berlin: pintura, escultures de bronze i tela i unainstal·lació amb el seu característic circuit tancat d’aigua. Una narració intimista en la qual el concepte de llar s’interpreta comcontenidor de pensaments, com a espai des d’on es pot observar l’exterior. Amb Double Gaze l’artista planteja unareflexió metafòrica sobre el temps i sobre com el vivim; per això, a nivell narratiu, recorre al mite grec de Persèfone.

La inauguració tindrà bloc el 29 de setembre a les 19 h. i es romandrà oberta fins al 22 de novembre del 2017.

