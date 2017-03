“Dones surrealistes i la seva connexió amb Catalunya”, a la galeria Mayoral

Fins a l’1 d’abril, la galeria Mayoral Barcelona presenta una exposició de dones surrealistes. La mostra, Dones surrealistes i la seva connexió amb Catalunya, que es va inaugurar el 13 de gener, exhibeix una vintena d’obres de Valentine Hugo, Maruja Mallo, Lee Miller, Frida Kahlo, Dora Maar, Remedios Varo, Ángeles Santos i Leonora Carrington. L’exposició està comissariada per la historiadora Victoria Combalía (Barcelona, 1952). En aquesta proposta artística destaquen peces inèdites, entre les quals hi ha Autoretrat com a genitals (1944), de Frida Kahlo, i també cinc obres de Valentine Hugo, entre les quals destaca el gravat Retrat de Picasso i el Cadavre exquis de Valentine Hugo amb André Breton i Greta Knutson. El director de la galeria, Jordi Mayoral, reflexiona sobre aquest projecte: “Hem cregut no solament oportú, sinó també un acte de justícia i de reconeixement artístic, ensenyar una selecció de les creacions que van realitzar. Els objectius són fer una exposició que mostri algunes de les seves obres i generar reflexió sobre aquestes artistes”.

A la imatge, Frida Kahlo. Autoretrat com a genitals (detall).

