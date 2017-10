“Dones i Punt” a la salaa sala Irantzu Lekue

Eider Bernaola (Gasteiz, 1992) estrena Dones i Punt a la sala la sala Irantzu Lekue. L’exposició és una nova aposta de la fotògrafa per reflectir la varietat de cossos, per trencar amb els estereotips comercials i socials creats al voltant de la dona, la bellesa i el cos.”Es tracta d’un projecte sorgit a partir de la idea de generar una trobada entre dones i analitzar, per mitjà de la fotografia l’impacte que les imatges que consumim genera en les dones i la nostra autoestima en un moment en què visibilitzar amb naturalitat a les dones és molt necessari “. Així l’obra és un al·legat per la dona i el seu cos, “Dones perfectes? ¿Mesures ideals? ¿Dones amb corbes? “, es pregunta.

“És hora de canviar l’imaginari que ens envolta. Els cossos de les dones que veiem habitualment al nostre voltant són perfectament aptes per a ser fotografiats, però la realitat mostra que, a la pràctica, són anul·lats “, explica. Tot el que no s’anomena, tot el que no es veu a dia d’avui no existeix “i per això la meva intenció és que se’ns vegi tal com som, tal com volem nosaltres que se’ns vegi i no mitjançant les ulleres de aquesta mentalitat masculina “, afirma.

En la presentació la responsable de la sala Irantzu Lekue ha volgut també subratllar que amb aquesta exposició ARTgia avança en la consecució dels seus objectius, “en visibilitzar les creacions contemporànies de les dones”. “Creem ARTgia per propiciar les condicions per crear i això és el que estem fent”, ha explicat. “Volíem un lloc que fos catalitzador, on sorgeixin intercanvis, diàlegs i experimentació amb la creativitat com a base i la creació contemporània com a fi i poc a poc avancem cap a un espai de producció artística però també de producció social, de ciutadania culta, formada, crítica … i l’exposició de Eider Bernaola aporta en aquesta direcció “, ha conclòs.

La mostra de Bernaola serà inugurada el 20 d’octubre a les 20 h. de la en ARTgia areto & sorgunea i estarà exposada fins al 18 de novembre.

Etiquetes: ARTgia areto & sorgunea