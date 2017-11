Donacions i compres de la Fundació per al Museu Reina Sofía

La reunió plenària de la Fundació Museu Reina Sofia, que ara compleix cinc anys des de la seva creació, ha aprovat un seguit de donacions i compres d’obres que seran dipositades al Museu Reina Sofia, totes elles de gran interès per a la institució. Ricardo Martí Fluxá ha estat nomenat president de la Fundació, en substitució de Guillermo de la Dehesa, que ha ocupat aquest càrrec al llarg dels últims cinc anys. Així mateix, han estat presentats els nous patrons electes: Mirela Levinas, Vicente Quilis Moscardó i Pilar Lladó.

En concret s’ha acceptat la donació realitzada per María José Val del Omar i Gonzalo Sáenz de Buruaga (Arxiu Val del Omar) d’un conjunt molt important d’obres i objectes pertanyents a José Val del Omar, un dels artistes espanyols més importants de la segona meitat del segle XX, i inclou el Laboratori Plat, material sonor, diapositives i diakinas, creacions gràfiques i collages, pel·lícules i materials fílmics.

La Fundació també dipositarà al Museu 8 fotografies d’Allan Sekula gràcies a la donació de la família Sánchez Ubiría; una instal·lació d’Ibon Aranberri donada per la Col·lecció Pi Fernandino, i un fotollibre de Jorge Zalamea i Hernán Díaz donat per la néta del primer.

No només la Col·lecció del Museu es va veure enriquida de manera notable amb aquestes donacions, ja que a més, la Fundació ha adquirit per a la Reina Sofía un important conjunt de obres que arriben al valor de 600.000 euros.

Mitjançant una aportació col·lectiva dels membres del Patronat de la Fundació, coincidint amb la commemoració del V aniversari de la seva creació, s’ha aprovat l’adquisició d’un collage d’Alberto Greco (Buenos Aires, Argentina, 1931 – Barcelona, ​​1965).

A més, la Fundació ha aconseguit un muntatge i 3 fotografies de Liliana Maresca (Avellaneda, Buenos Aires, 1951 – Buenos Aires, 1994), de les quals una és donada per Marlise i Anibal Jozami; un conjunt de 27 cartells realitzats pel grup Popular de Serigrafia (2002 -2007), donat per Susana i Ricardo Steinbruch; 4 fotografies i un fotògraf de Martín Chambi (Puno, Perú, 1891 – Cuzco, Perú, 1973) un dels primers fotògrafs natius latinoamericans de principis del segle XX, donats per Juan Carlos Verme; 10 fotografies de la sèrie Ciutat de Mèxic, de Nacho López (Tampico, 1923 – Distrito Federal, 1986); un vídeo i dos dibuixos de l’artista argentina Elda Cerrato (Asti, Itàlia, 1930); 19 obres de Edgardo Antonio VIGO (La Plata, Argentina 1928 – La plata 1997); un políptic de 10 fotografies de Claudia Andújar (Neuchâtel, Suïssa, 1931); 3 fotografies de la sèrie Cables (1978), de Jorge Ortiz (Medellín, Colòmbia 1948) i un conjunt de gràfica i documentació sobre l’exili espanyol a Mèxic.

