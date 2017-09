Donació de fons documental al MUME

El Museu de l’Exili de La Jonquera, al carrer Major, 43-47, ha rebut una rellevant donació de documentació de la Família Blasi Darner, vinculada a l’evacuació del patrimoni artístic durant la Retirada republicana de 1939. La documentació conservada per la Família Blasi dóna testimoni de la vivència de la Guerra i l’exili a França d’Alexandre Blasi Boher (1910-1989), tinent de carabiners destinat a La Vajol. Blasi va marxar a l’exili el mateix dia que les tropes franquistes arribaven a la frontera francesa al Pertús. La Família Blasi explicitarà la donació al MUME de la documentació personal d’Alexandre Blasi en un acte que tindrà lloc al MUME el 21 de setembre de 2017, a les 16:30h, amb la presència de la presidenta del consorci del MUME, Sònia Martínez Juli, el director de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Joaquim Nadal, i el director del MUME, Jordi Font. Pel càrrec que tenia, Blasi va dirigir part de l’evacuació del patrimoni artístic i del tresor de la República cap a França des dels diversos amagatalls enclavats a la Vajol, Agullana i Darnius. A més, va ser l’encarregat d’organitzar el trasllat de l’últim camió que va travessar la frontera abans de l’ocupació franquista de l’Empordà, el 9 de febrer de 1939. Refugiat a la zona de Perpinyà, des d’on va ajudar alguns dels seus companys a sortir dels camps de concentració de les platges rosselloneses, va acabar sent transferit a Saint-Chamas, i no va tornar a Catalunya, amb la seva dona, Pepita Darner Pagès, fins a la primavera de 1942. Les cartes i els dietaris de la donació permeten reconstruir la seva experiència de l’exili, els seus contactes i activitats, i detalls rellevants de l’evacuació que seran objecte d’estudi i edició en col·laboració amb l’ICRPC.