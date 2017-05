“Dóna la teva roba a l’art”: nou work-in-progress a la Casa Bardín

La Casa Bardín, palauet de principis del s. XX i seu des de l’any 2008 de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, esdevé un punt de recollida de roba pel projecte expositiu De ida y vuelta de Juan Carlos Rosa Casasola. La proposta reflexiona sobre el viatge, el reciclatge i la visibilitat de la roba i demana la participació ciutadana de tothom qui vulgui anar a deixar roba que ja no fa servir, sota el lema “Dóna la teva roba a l’art”.

La mostra, comissariada per Andrea Brotons, és una de les seleccionades del concurs Arte en la Casa Bardín i es mostrarà de l’11 de juliol al 8 de setembre. Fins al proper 30 de juny, la Casa Bardín esdevé aquest punt de recollida mitjançant el qual l’artista recopilarà el material necessari per crear les obres de la sèrie #BestSeller, en la qual destaquen eminents columnes formades per nombroses i acolorides peces de vestir.

Juan Carlos Rosa Casasola (Alacant, 1988) crea instal·lacions en espais culturals amb roba recollida i donada, comptant amb la col·laboració ciutadana, obrint un debat sobre la rendibilitat, la indústria fast-fashion i la necessitat de l’accés públic a l’art, l’educació i la cultura a general. Aquest projecte s’està desenvolupant de forma paral·lela a Berlín, per a la futura instal·lació How to fill up shelves anyhow a la Biblioteca Mario Vargas Llosa de l’Institut Cervantes.

L’exposició és un diàleg des de i cap a la pintura, a través de performances, videoart i instal·lacions, on es coneixerà en detall la trajectòria i recorregut personal de l’artista, després de les seves estades a Nova York i Berlín.

Etiquetes: Andrea Brotons · Casa Bardín · Juan Carlos Rosa Casasola