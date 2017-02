“Derelictes” al Museu Marítim de Barcelona

Museu Marítim de Barcelona presenta fins al 26 de febrer del 2017 Derelictes.

Derelictes és una instal·lació artística a través de la qual el Museu Marítim vol posar en relació el paper amb les restes de fusta que el mar deixa a la costa. La instal·lació estableix una relació conceptual i estètica entre fusta trobada a l’atzar i paper com a materials expressius que s’usen des de fa milers d’anys. Eusebi Vila, doctor en belles arts per la Universitat de Barcelona, va iniciar aquest projecte en una platja de Menorca a la recerca de fustes amb formes i dimensions variades, i va crear aquestes obres en què la fusta i el paper entren en diàleg: la contundència dels derelictes enfront de la subtilesa i la fragilitat del paper. S’estableix una complicitat de la qual l’espectador és partícip en contemplar i passejar per l’espai.

La fusta i el paper són el mateix –fibra vegetal– però amb una forma externa diferent. Aquesta relació entre els dos materials és el nexe conceptual establert entre els dos materials.

La mostra inclou obres de format diferent que estableixen un diàleg entre el paper i la fusta, els derelictes: papers amb relleu, on es veu la fragilitat del material, la seva manipulació, la plasticitat i el que ha modulat l’aigua, tant del paper com dels derelictes. Els derelictes; és a dir, la força de la naturalesa, l’erosió, el desgast i el modulat per la força de l’aigua; i s’hi inclouen llibres d’artista en què podem veure que el paper ha estat el suport per als artistes des de temps immemorials. La tècnica del frottage per obtenir el rastre/empremta de la fusta en el paper. El collage estructura i compon les formes de cada pàgina. Aquestes tècniques fan visible la unió dels dos materials, derelicte i paper.

