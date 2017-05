DeFlat Kleiburg guanya el Premi Mies van der Rohe 2017

La Comissió Europea i la Fundació Mies van der Rohe han anunciat els guanyadors del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2017.

DeFlat Kleiburg a Amsterdam és el Guanyador del Premi 2017. Els arquitectes són NL architects i XVW Architectuur, i el client és Kondor WesselsVastgoed. DeFlat és una renovació innovadora d’un dels majors edificis d’apartaments dels Països Baixos anomenat Kleiburg, un bloc corbat amb 500 apartaments al barri de Bijlmermeer d’Amsterdam. El Consorci DeFlat va rescatar l’edifici de la bola de demolició convertint-lo en un “Klusflat”, el que significa que els residents renoven ells mateixos les seves apartaments.

NL architects van ser guardonats amb el Premi a l’Arquitecte Emergent del Premi Mies van der Rohe 2005 per la seva obra BasketBar a Utrecht.

El Premi a l’Arquitecte Emergent 2017 s’ha concedit als estudis de Brussel·les MSA / V + per l’obra NAVEZ – 5 unitats d’habitatge social a l’entrada nord de Brussel·les, un projecte d’habitatges que compleix la doble ambició de les autoritats locals: representar l’esquema de revalidació urbana amb un referent a l’entrada de la ciutat i proporcionar apartaments modèlics per a famílies nombroses. El client és la ciutat de Schaerbeek.

El jurat va valorar que el projecte fos un esforç col·lectiu de moltes persones. El concepte arquitectònic era transformar el megabloque en un edifici residencial contemporani amb flexibilitat pel que fa a la planificació interna i creant un nou valor per al carrer i el paisatge, però amb la mínima intervenció possible. El van considerar com una cosa “heroic i corrent a parts iguals”. Com va dir el president del jurat, “desafia les solucions actuals de la crisi de l’habitatge a les ciutats europees, on sovint l’única ambició és construir el major nombre d’habitatges any rere any, mentre que la qüestió més profunda sobre quin tipus de habitatge s’hauria de construir queda sense resposta. Kleiburg ens ajuda a imaginar un nou tipus de projecte arquitectònic, que respon a canvis de patrons i estils de vida del segle XXI. En aquesta recerca, la revitalització de les tipologies del passat és tan rellevant com l’experimentació amb nous models encara sense testar en aquesta creuada, com pot ser la transformació radical d’edificis ja existents. ”

El projecte inspira la reflexió sobre la nova i complexa realitat de la vida contemporània. Proposa noves formes de “habitatges assequibles”, que se sumen al que és universalment una oferta complexa i de múltiples capes (que van des dels lloguers totalment subvencionats fins a la propietat compartida i els models de lloguer-compra) oferint opcions a la gran majoria de persona que tenen una mica de diners però que no poden accedir a la propietat convencional. Es tracta d’un espai habitable de baix cost (1.200 € per m2), una fantàstica nova opció que no existeix actualment.

A la imatge, DeFlat Kleiburg a Amsterdam.

