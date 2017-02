“Debats” d’actualitat al CCCB

annaïs miró

El cicle de diàlegs del CCCB, situat al carrer Montealegre número 5 de Barcelona, porta per títol Debats. En aquestes sessions es pretén divulgar pensament i actualitat a través de tres mirades diferents però complementàries sobre el món. Del 20 al 26 de febrer, el cicle Debats comptarà amb la conferència de Pedro Olalla, presentat per Jordi Vaquer titulada “El vell futur de la democràcia” (dilluns 20), on es tractarà de l’envelliment demogràfic d’Europa; el taller i performance de Dora García que porta per títol “Army of Love: presentació i sessió de reclutament” (dimecres 22), on un col·lectiu d’activistes anomenat Exèrcit de l’Amor, pretén oferir amor sensual en tota la seva extensió a tot aquell qui ho necessiti. Finalment, Brian Eno i Evgeny Morozov conversaran sobre tecnologia i democràcia dijous 27. La seva conversa donarà el tret de sortida a sis conferències més sobre la influència de la tecnologia digital en diversos àmbits socials i econòmics.

Etiquetes: amor · Barcelona · Debats al CCCB · Democracia