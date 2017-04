“De l’ombra a la llum” per combatre violència masclista

La Fundació Setba, Plaça Reial 10, 1-2, presenta del 21 d’abril al 22 de juny de 2017 De l’ombra a la llum.

L’exposició De l’ombra a la llum duu el mateix títol que el taller que organitza la Fundació Setba, dirigit a dones que han patit violència masclista. I no és casual. Les dones que van participar en l’edició de 2016 del projecte, també formen part de l’exposició. Elles han fotografiat les fotògrafes per a la mostra i per al catàleg de la mateixa.

L’exposició mostra el treball de tres fotògrafes de diferents generacions amb un denominador comú: el fotoperiodisme i el compromís. Les tres, Joana Biarnés (1935), Sandra Balsells (1966) i Laia Abril (1986), han fotografiat realitats de la societat que els ha tocat viure i han fet de la “fotografia útil” la seva forma d’expressió. Totes interroguen la naturalesa humana a través de la fotografia. L’exposició la integren una sèrie de peces inèdites de Joana Biarnés, fotografies preses a Sicília i als Balcans per Sandra Balsells i el projecte “Epilogue” de Laia Abril.

A la imatge, fotografia de Joana Biarnés.

Etiquetes: Fundació Setba · Joana Biarnés