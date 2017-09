DART, primer festival de cinema documental sobre art contemporani

Barcelona acull entre els dies 30 de novembre i 3 de desembre el DART Festival, el primer festival de cinema documental sobre art contemporani d’Espanya.

DART Festival -el primer festival especialitzat en cinema documental sobre Art, Fotografia i Arquitectura- està promogut per professionals del món de la cultura i el cinema i vol ser un referent a nivell mundial, al mateix nivell que festivals com Le Fifa de Mont-real, Artecinema de Nàpols o BAFF de Brussel·les.

L’esdeveniment té com a objectiu entrellaçar la cultura i el coneixement de l’art contemporani amb el gran públic i donar sortida a obres de directors que documenten i expliquen les històries dels artistes contemporanis i els seus processos creatius en els àmbits de l’Art, l’Arquitectura i la Fotografia. També pretén fomentar l’estima i la comprensió cap a les arts visuals a través dels ulls del cinema i servir de punt de trobada entre cinema i art contemporani.

DART ofereix una selecció de més de 10 documentals sobre la vida dels artistes, els processos de creació, la investigació i les històries que hi ha darrere dels seus treballs. El festival comptarà amb diverses estrenes nacionals; entre d’altres, destaquen els documentals Eva Hesse (USA / Alemanya 2016), sobre la figura d’aquesta pionera del moviment post-minimalista i una de les poques dones que van destacar a l’art dels 60, i Harald Szeemann – Notes on the life of a dreamer (Itàlia, 2016), basat en la història de Szeeman, un historiador de l’art que es va convertir en figura clau per al comissariat d’art contemporani, amb més de 200 exposicions comissariades al llarg de la seva vida.

Per completar el finançament necessari per al seu llançament, els organitzadors de DART han llançat una campanya de crowdfunding a la plataforma internacional ULULE, que romandrà oberta fins al 29 de setembre de 2017. Fins a la data, els seus organitzadors han aconseguit 5.360 euros, el 53% de l’objectiu marcat. La campanya romandrà oberta fins al proper 29 de setembre i el festival tindrà lloc els dies 30 de novembre i de l’1 al 3 de desembre als Cinemes Girona de Barcelona. Els contribuïdors que donin suport a la campanya de DART Festival a ULULE obtindran, a partir de 5 euros, recompenses com entrades al Festival, un llistat dels millors documentals sobre art disponibles en línia, productes de marxandatge o passis exclusius a la sessió inaugural de DART, entre altres.

A la imatge, fotograma del documental “Harald Szeemann – Notes on the life of a dreamer”.

