Dalí i els surrealistes empordanencs al Museu del Tabac

El Museu del Tabac, Doctor Palau, 17 de Sant Julià de Lòria, Andorra, acull Surrealisme a Catalunya. Els artisdes de l’Empordà i Salvador Dalí del 2 de març al 26 de maig 2017 una exposició on es poden veure grans representants del Surrealisme català, entre ells un dels més importants, Salvador Dalí. També obres de Joan Massanet, Àngel Planells, Salvador Dalí, Ángeles Santos , Esteve Francés, Jaume Figueras, Evarist Vallès , Jaume Turró i Antoni Pitxot.

No podem parlar del surrealisme a Espanya sense parlar del surrealisme a Catalunya, amb Miró i Dalí com a màxims representants. I no es pot citar el surrealisme espanyol sense esmentar la comarca de l’Alt Empordà, bressol d’un dels artistes més universals, Salvador Dalí, i d’altres menys coneguts que, amb les seves inquietuds, l’han convertit en una terra d’artistes.

Joan Massanet, Àngel Planells, Salvador Dalí, Ángeles Santos, Esteve Francés, Jaume Figueras, Evarist Vallès, Jaume Turró i Antoni Pitxot practiquen el realisme màgic amb un dibuix de gran realisme i perfeccionisme. Els somnis sempre se situen a l’Empordà, que és, en realitat, el protagonista de les seves obres.

El paisatge, de gran bellesa i contrastos, és una de les seves principals fonts: Figueres, Cadaqués, Portbou, Empúries, l’Escala, el golf de Roses, el cap de Creus i el seu mític vent de tramuntana, llum nítida i brillant.

Tots aquests artistes seguiran diferents camins, però tenen en comú l’amor a la seva terra i el seu paisatge.

A la imatge, fotografia de l’exposició “Surrealisme a Catalunya. Els artisdes de l’Empordà i Salvador Dalí “.