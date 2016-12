Cultura presenta el procés de transformació de la Fundació Palma Espai d’Art

La Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística traslladarà al proper patronat de la Fundació Palma Espai d’Art les bases de la convocatòria de la plaça de director/directora de Creació Artística de l’entitat. A més, l’ordre del dia també inclou el pressupost i el pla d’actuació de la institució per al 2017 i l’inici dels tràmits per reconvertir la Fundació en una altra entitat que garantirà la professionalitat, la pluralitat i la participació en la presa de decisions.

Els patrons ja disposen de la informació que es debatrà al patronat del dia 28 de desembre. Les propostes que es tractaran són les següents:

Creació i aprovació de les bases de la convocatòria de director/a. El procés de selecció que es va acordar amb el sector de les arts visuals. L’únic canvi que s’ha plantejat és convertir en un mèrit i no un requisit l’experiència o gestió de centres, projectes culturals o comissariat de projectes. Les atribucions del/de la director/a seran:

Dissenyar i dirigir la programació artística de la Fundació.

Redactar i sotmetre a l’aprovació del Patronat el projecte de programació anual.

Gestionar i executar el pla d’actuació i el pressupost de programació que hagi aprovat el Patronat.

Tenir cura de la projecció pública de les activitats dels centres i d’impulsar tota classe d’iniciatives que permetin la captació de recursos aliens.

Fer-se càrrec de tots els aspectes relacionats amb la promoció de les activitats de la fundació.

Altres tasques que el patronat, la comissió executiva o el/la president/a i puguin encomanar.

Inici del procediment per transformar, en l’àmbit administratiu i jurídic, la fundació en un altre organisme. D’acord amb l’estudi de reorganització per part de l’Oficina de Control de la Despesa Municipal i Intervenció es considera convenient iniciar el procediment de convertir la fundació en un altre organisme. En base en aquesta recomanació, s’ha de revisar i modificar en l’àmbit tècnic i administratiu el tipus d’organisme que englobarà els tres espais: Casal Solleric, Casal Balaguer i CAC ses Voltes.

Pròrroga del conveni amb el Círculo de Bellas Artes. Davant la reobertura durant el primer semestre del 2017 del Casal Balaguer, es traslladarà al patronat la decisió de prorrogar fins al 30 de juny de 2017 el conveni vigent amb el Círculo per revisar-lo. Cal recordar que el conveni regula l’ús i participació del Círculo en el Balaguer.

Pressupost per a 2017. L’aportació de l’ajuntament de Palma a la fundació serà de 450.000 euros, 100.000 euros d’increment en relació a 2016 per la reobertura del Balaguer. Cal recordar que aquesta despesa no inclou el capítol 1, que abona directament la regidoria de Cultura del seu pressupost.

Pla d’actuació per a 2017. El pla s’ha elaborat d’acord ambls documents “Fundació Palma Espai d’Art. Revisió del model de la FPEA. Recomanacions del sector” i “Fundació Palma Espai d’Art Línies Estratègiques”. Es preveuen les següents iniciatives:

CAC Ses Voltes: una convocatòria de propostes per a la programació d’activitats i residències d’artistes al CAC ses Voltes que es desenvoluparan entre febrer i abril del 2017. La dotació pressupostària és de 15.000 euros.

CREART 2017: segona edició del CREART. Es convocaran dues línies, una per a projectes d’exposicions individuals a l’Espai Born del Solleric dotat amb 3.500 euros i una altra per a comissariat de projectes d’exposició inèdits dotat amb 10.000 euros.

Etiquetes: Cultura de Palma · Fundació Palma Espai d'Art