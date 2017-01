Cuinar fotografies amb “60 segons de llum”, llibre de les Fotolateras Fotògrafes

Lola Barcia Albacar i Marinela Forcadell Breva recopilen en un llibre els seus 8 anys de treball en la fotografia estenopeica, la forma més primitiva de fotografiar. Dedicades a l’art i la docència, amb més d’1.000 alumnes en la seva trajectòria, els seus projectes es basen en la realització de fotos amb llaunes, sense disparador ni objectius. Com fer la teva pròpia càmera o fotolata, quadern de viatge de més de 50 ciutats ‘enllaunades’ al món i detalls sobre els seus projectes estan recopilats en aquest llibre.

Una caixa metàl·lica amb un foradet pel qual entra la llum i un tros de paper fotogràfic en el seu interior basten per fer fotografia. Les Fotolateras ho saben bé i han produït més de 4.000 imatges amb llaunes convertides en càmeres estenopeiques, una de les tècniques més primitives per fer fotografia. Des que “van cuinar” la seva primera fotolata en 2008, han perfeccionat la tècnica i l’han ensenyat a més d’1.000 alumnes en llocs tan diversos com la Universitat de València, l’Institut Confucio o la London School of Economics. Després de vuit anys viatjant per ‘enllaunar’ més de 50 ciutats de quatre continents, ara editen el seu primer llibre i expliquen tota la seva experiència en ’60 segundos de luz‘ publicat per l’editorial Canibaal.

Fotògrafes itinerants, viatgeres incansables i apassionades de la tècnica estenopeica, Lola Barcia Albacar i Marinela Forcadell Breva viatgen amb les seves “càmeres” (construïdes a partir de llaunes) ‘enllaunant’ el món. D’una manera calmada i serena, retenen imatges de ciutats bullicioses i vives transportant en les seves maletes 45 llaunes i tot el necessari per construir els seus clàssics laboratoris ambulants arreu del món. El llibre ’60 segons de llum’ és en part una guia de viatge.

El llibre inclou desenes d’obres, exposades, entre altres, en el Museu Príncep Felipe de València, la galeria Kowasa de Barcelona o l’Atrium Gallery de Londres i mostra com la seva tècnica els permet veure les ciutats des d’una perspectiva més reflexionada: la del temps que triga cada imatge a “cuinar-se” dins de les llaunes, 60 segons.

La presentació del llibre tindrà lloc el 20 de gener a la Llibreria Caldes de Barcelona i el 3 de febrer a la Llibreria Ocho y Medio de Madrid.

Etiquetes: Fotolateras Fotógrafes