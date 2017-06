Creences i religions al Museu dels Sants

annaïs miró

Del 17 de juny de 2017 al 28 de gener de 2018, el Museu dels Sants d’Olot, al carrer Joaquim Vayreda, 9, acull l’exposició Creences i religions. Llibertat, diversitat i conflicte. Una exposició per tractar la diversitat de creences a partir de la reflexió a l’entorn de tres àmbits de contingut: Silencis paraules i crits. Un projecte de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Es diu que, a Mallorca, al diable a voltes se l’anomenava «es lutero». I ja sabeu que «ser un jueu» no és res més que ser un autèntic garrepa. La cultura popular del nostre país és ben plena d’exemples de la forma tradicional d’apropar-nos a la diversitat religiosa. Ep! Sense oblidar que els catòlics tampoc no se’n lliuren! I deixo d’usar signes d’exclamació, no sigui cas que se m’escapi un… capellà. Avui, però, el món globalitzat, i una major sensibilitat envers els drets culturals i socials, ens obliga a fer un exercici de revisió dels vells costums i hàbits. La societat 2.0 ens parla de crisi de valors, de robotització, d’immediatesa, de virtualitat. I no tenim cap altra sortida, davant d’això, que reivindicar la persona. El ser persona, amb tota la profunditat que això comporta. Des de la humilitat, reconèixer que som humans. I, perquè som humans, reivindicar la saviesa. I, ai las!, això vol dir mirar amb uns altres ulls les creences i les religions. Les creences, perquè ser humans vol dir ser creients. Creiem més del que creiem. I, les religions, perquè més enllà de les seves llums i ombres (que són moltes!), encara avui ens ensenyen a viure. I, sobretot a conviure. No és un camí fàcil, perquè el que ens cal és desaprendre, obrir-nos al dubte. Aquest mes de juny, al Museu dels Sants, inaugurarem una exposició que precisament ens portarà a això: a qüestionar-nos sobre les nostres creences i religions. Creieu-me que valdrà la pena.

Etiquetes: Museu dels Sants d'Olot · religions