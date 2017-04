Correus presenta el segell dedicat al Centre Pompidou de Màlaga

Correus dedica un segell al Centre Pompidou Màlaga inclòs a la sèrie “Museus”. Aquest efecte postal té un tiratge de 240.000 exemplars i un valor postal de 0,60 euros. L’acte ha estat presentat en el propi centre per l’alcalde de la ciutat, Francisco de la Torre, i el president de Correus, Javier Cuesta Nuin. A més a més, ha comptat amb la presència de la regidora de Cultura, Gemma del Corral, i del director de la zona 6 de Correus (Andalusia, Ceuta i Melilla), José Luis Prats Linero.

El segell del Centre Pompidou Màlaga, al costat dels dedicats al Museu Nacional d’Arqueologia Subaquàtica de Cartagena i al Museu de la Rioja, forma part de tres nous Plecs Premium, de dotze segells cadascun, que Correus emet contribuint així a la difusió d’aquests edificis que guarden al seu interior peces de valor incalculable.

Espanya és un país que pot presumir d’art i cultura i pot estar orgullós dels magnífics museus que custodien aquest art per tota la seva geografia. La ciutat de Màlaga s’ha convertit en els últims anys en una de les capitals culturals i artístiques més importants del país. Prova d’això és el creixement del nombre de museus a la ciutat. El Centre Pompidou Màlaga ha estat un dels últims a desembarcar a la capital de la Costa del Sol i s’ha convertit en el primer centre fora de França. La seva col·lecció permanent aborda cinc temes: les metamorfosis, el cos en trossos, el cos polític, autoretrats i l’home sense rostre. Tant el segell com el Plec Premium s’il·lustren amb l’obra de Daniel Buren Incube.

Correus mostra d’aquesta manera el valor dels segells com a excel·lent suport per a la transmissió de la història, la cultura i els valors d’un país i de la filatèlia com a activitat capaç de generar interès i atractiu per a tot tipus de públic, reforçant la notorietat i el valor dels segells, no només com a sistema de franqueig.

A la imatge, segell dedicat al Centre Pompidou de Màlaga.

