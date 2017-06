Convocatòria BAM-Cultura Viva a la Fabra i Coats

annaïs miró

Durant el mes de setembre, Barcelona celebrarà La Mercè 2017 i enguany s’amplien els espais de celebració a més barris. La Fabra i Coats – Fàbrica de Creació (al carrer Sant Adrià, 20, de Barcelona) acollirà els dies 22 i 23 de setembre de 2017 un programa amb diverses activitats i l’escenari del BAM – Cultura Viva. La particularitat d’aquest espai és que es genera amb la complicitat d’agents de l’economia social i solidària, amb l’objectiu de generar una altra manera de pensar i fer possibles espais musicals a la ciutat. Amb l’objectiu d’escollir quins projectes es presentaran en aquest escenari, la Fabra i Coats – Fàbrica de Creació obre una convocatòria per a rebre propostes. Abans del 2 de juliol de 2017, cal presentar propostes tant artistes com organitzacions i col·lectius que puguin garantir l’exhibició d’un espectacle. Les propostes han d’incloure una presentació del projecte, una explicació sobre les motivacions per a participar en aquest nou espai i la fitxa artística.