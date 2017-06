“Contra la fotografia”, d’Akram Zaatari al Macba

“Contra la fotografia”, d’Akram Zaatari es pot veure al Macba de Barcelona fins al 24 de setembre del 2017.

Organitzada amb National Museum of Modern and Contemporary Art de Korea, Contra la fotografia. Història anotada de l’Arab Image Foundation reflexiona sobre els vint anys d’història de l’AIF i les múltiples condicions de la fotografia, com a document fotogràfic, objecte, valor material, estètica i memòria a travès d’Akram Zaatari, membre fundador de l’AIF que va tenir un paper clau en el seu desenvolupament.

L’AIF va sorgir com un centre dedicat a l’estudi de la fotografia i les pràctiques del col·leccionisme, la preservació i la divulgació d’imatges i està constituïda i desenvolupada per artistes preocupats per la preservació fotogràfica. Els seus arxius a Beirut, el Líban, contenen material fotogràfic provinent de l’Orient Mitjà, el nord de l’Àfrica i la diàspora àrab.

La mostra posa en relleu la tasca de l’AIF com a arxiu de pràctiques fotogràfiques i de col·leccionisme i, com una iniciativa liderada per artistes que van deixar una marca visible en el paisatge artístic de l’època. En aquest sentit, el treball de Zaatari sobre fotografia i col·leccionisme adopta una perspectiva arqueològica: excava en el passat, en fa aflorar noves narratives i les ressitua en la contemporaneïtat.

A la imatge, Akram Zaatari. Estudi Shehrazade. Espai de recepció, 2006. Cortesia de l’artista i Thomas Dane Gallery, Londres.

