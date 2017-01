Conclusions del Congrés Talking Galleries Simposi Barcelona

Els dies 16 i 17 de gener Barcelona es va convertir en la capital mundial del sector de les galeries d’art. L’auditori del MACBA va acollir la 5a edició de Talking Galleries Barcelona Symposium, el primer i únic congrés internacional de galerisme del món.

Talking Galleries, la plataforma professional de debat i coneixement entorn del galerisme en art contemporani, va congregar més de 200 professionals procedents de 25 països, entre galeristes, comissaris, directors de fires i centres d’art, dealers i art advisors, col·leccionistes, investigadors i premsa especialitzada.

Amb la nova edició del simposi, Barcelona s’ha consolidat com l’espai capdavanter des d’on repensar la professió de galerista. El congrés va registrar un augment d’assistents del 20% respecte a l’edició anterior, en una convocatòria que ha reforçat la seva posició de lideratge per al sector galerístic en l’àmbit internacional.

Talking Galleries 2017 va ser el punt de trobada on, a través de conferències i taules rodones, es van tractar i van debatre els temes clau del galerisme actual. El simposi es va clausurar amb una alta valoració per part dels participants i assistents, tant pels continguts com per l’ocasió de poder dur a terme una discussió proactiva entre col·legues, a fi d’enfortir el sector en un entorn no comercial.

Al tancament d’aquesta edició, la internacionalització del projecte de Talking Galleries ha pres nou impuls amb converses avançades per traslladar la plataforma a París a la primavera i a Nova York a la tardor.

Les conclusions de Talking Galleries 2017

Conferència inaugural: “La galeria global”

Thaddaeus Ropac, un dels galeristes europeus més influents, fundador de la Galerie Thaddaeus Ropac (París, Salzburg i Londres), va ser l’encarregat d’obrir el simposi amb una de les conferències que va despertar més interès. Va oferir un relat personal de la seva trajectòria professional en el qual va destacar el rol clau –i formatiu- del galerista en l’ecosistema de l’art. “Hem de nodrir connoisseurs i no inversors, hem d’invertir en persones que creguin en el contingut cultural”. Al seu torn, va emfatitzar la idea que la galeria ha de seguir sent el nucli del negoci: “Les fires d’art estan aquí per crear connexions, no reemplacen l’espai de la galeria ni l’experiència de l’exposició”.

El panorama canviant de les fires d’art

Victoria Siddall, directora de la prestigiosa fira Frieze (Londres i Nova York), al costat de Jean Frémon, president de la Galerie Lelong (París i Nova York) i Elba Benítez, fundadora de la galeria homònima (Madrid), van parlar sobre la necessitat de transparència en els resultats -no només econòmics- de les fires d’art. Les fires, lluny de reproduir l’experiència que es viu en una galeria, sí que poden canviar la percepció de la mateixa, amb projectes comissariats i únics.

Temes legals per a les galeries europees. Un intercanvi d’idees i coneixements

En una sessió en format workshop, l’advocat i director d’Artilaw Antoon Ott va exposar una sèrie d’assumptes legals vigents actualment a la Unió Europea que afecten el mercat de l’art: dret de successió, impostos (IVA) i relacions contractuals entre galeries i artistes, entre d’altres. Impartit en col·laboració amb la Federation of European Art Galleries Association (F.I.A.G.A.).

Els programes comisariados de les galeries

Jocelyn Wolff, fundador de la Galerie Jocelyn Wolff (París), Carles Guerra, director de la Fundació Antoni Tàpies (Barcelona) i Anthony Reynolds, d’Anthony Reynolds Gallery (Londres) van debatre l’encreuament entre l’activitat del galerista, la pràctica curatorial i el sector institucional. “Avui dia les galeries poden fer projectes més grans, millor i més ràpid que les institucions. I les institucions necessiten suport financer de les galeries”. Així mateix, van concloure que en els seus models de galeries “el client és l’artista, no el col·leccionista”.

Les virtuts de les galeries de mida mitjana

Adam Sheffer, soci de la galeria Cheim & Read (Nova York) i president d’Art Dealers Association of America (ADAA), Lisa Schiff, assessora d’art i directora de SFA Art Advisory (Nova York) i Martin Aguilera, cap de vendes de la galeria Mendes Wood (São Paulo i Nova York) van remarcar les fortaleses de les galeries de mida mitjana, des de la perspectiva dels seus propis galeristes fins al perfil dels clients, com els assessors de col·leccionistes. Van destacar el contacte més personalitzat, l’atenció més propera amb els artistes i el major coneixement dels seus treballs que s’aconsegueix amb un model de galeria de mida mitjana.

Nous models de col·laboració: la galeria i la relació amb les cases de subhastes

Susan Dunne, presidenta de Pace Gallery (Nova York), François Chantala, soci a Thomas Dane Gallery (Londres) i Martin Klosterfelde, director de la secció d’art contemporani de la casa de subhastes Sotheby‘s (Londres) van intercanviar opinions sobre els diferents rols que compleixen les galeries i les cases de subhastes. “La missió de les galeries és contribuir a formar una carrera per a l’artista, mentre que les subhastes donen forma a un mercat”, va remarcar Susan Dunne. Es va destacar la necessitat d’una major responsabilitat per part de les cases de subhastes en la fixació dels preus. Alhora, es va reconèixer que en determinats mercats, sobretot els emergents, les subhastes poden contribuir a una major visibilitat dels artistes.

Xarxes socials. Estratègies de comunicació

Jesse Ringham, director digital de l’agència de promoció SUTTON (Londres), va destacar la necessitat de crear una estratègia a les xarxes socials així com de seguir una línia editorial. A més, va concretar les oportunitats que ofereix cada plataforma on-line.





