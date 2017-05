“Comixxx: El despertar d’una generació censurada” al MAC

El Museu d’Art de Cerdanyola (MAC), c/de Sant Martí, 88, presenta a partir del 12 de maig i fins al 16 de juliol de 2017 l’exposició temporal Comixxx: El despertar d’una generació censurada, fruit d’un projecte acadèmic sota la coordinació del professor Jaume Vidal Oliveras i comissariada per Sara Fernández Sánchez, Lorena García Blanco, Ruth Garcia López, Laura la Lueta Romero, Núria Obradors Martínez i Estefanía Piñol Álvarez.

L’exposició, que ja es va presentar prèviament a la Sala d’Exposicions de la UAB durant el curs 2015-2016 produïda per Cultura en Viu, té com a objectiu donar a conèixer el moviment i la història del còmic underground espanyol. Amb la intenció de reconèixer tots aquells artistes del final de la dècada dels 70, així com també les publicacions que es gestaren a la ciutat de Barcelona, la mostra presenta un conjunt de peces que ens introdueixen al món d’aquells joves inquiets i revolucionaris que van atrevir-se a plasmar les seves idees oposades al règim d’una societat reprimida per un llarg govern totalitarista. Per consegüent, aquestes publicacions, la majoria de les quals han estat cedides per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la UAB, poden ser considerades com un testimoni de la realitat social de la transició i una font essencial per conèixer l’evolució de la il·lustració realitzada a la ciutat de Barcelona.

L’exposició abasta des de la primera publicació independent o underground, “el Rrollo Enmascarado” de 1973 fins als anys 90, període en què el sector es professionalitza i es veu fortament marcada per la qualitat gràfica, la consolidació comercial i sobretot, l’assimilació i acceptació del públic i la societat, deixant de ser contracultura per passar a ser cultura.

La mostra comença pels referents nord-americans del Còmic Underground, nascuts als anys 60-70, l’exposició busca centrar-se en les edicions d’historietes i revistes fetes a Barcelona, però sense oblidar-se de la important producció que va haver-hi també a Madrid i València. Tenint en compte el context històric en el qual ens basem, just sortint de la llarga dictadura franquista, no falta l’àmbit dedicat a la censura que van patir aquestes produccions, en forma de multes, segrestos legals… per tractar temes que en aquells moments, i perquè no dir-ho avui en dia també, molestaven el statu quo d’alguns sectors estancats en el passat.

A la imatge, cartell de la mostra “Comixxx: El despertar d’una generació censurada”.

Etiquetes: Museu d’Art de Cerdanyola (MAC)