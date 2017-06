“Combinatòries” tanca el cicle Look up at the sky dedicat al fotollibre

L’EspaiDos de Terrassa inaugura Combinatòries, la cinquena i darrera exposició del cicle Look up at the sky, centrat en projectes de fotografia a través d’un dels seus principals mitjans de materialització: el fotollibre. Al llarg de les cinc exposicions, el cicle haurà mostrat 23 projectes.

La inauguració de Combinatòries és el 8 de juny, a les 7 de la tarda i compta amb publicacions d’Eric Tabuchi, Miguel Ángel Tornero, Jaclyn Wright i obres de Haris Epaminondes & Daniel Gustav Cramer i d’Andrés Galeano.

A la web del projecte www.lookupatthesky.info hi ha tots els detalls.

Etiquetes: Pedro Torres