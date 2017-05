Clausura dels treballadors a La Fàbrica a La Tèrmica

annaïs miró

L’exposició El tancament dels treballadors a La Fàbrica és l’exposició que La Tèrmica, al carrer Prat de la Riba, 77, de Granollers. L’octubre de 1977 els propietaris de l’empresa tèxtil Roca Umbert exposaren als seus treballadors la seva intenció de no invertir en la filatura i d’acollir-se a un pla de reestructuració per donar pas al tancament d’aquesta secció a la fàbrica de Granollers. El Tancament dels treballadors a la Fàbrica pretén homenatjar la lluita dels treballadors de Roca Umbert en commemoració del 40è aniversari dels fets, amb una petita mostra de fotografies i textos, així com els testimonis d’alguns protagonistes del moviment obrer de la fàbrica. Exposició oberta del 20 de maig a l’1 d’octubre de 2017. A cura de Kevin Noguera.

