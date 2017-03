“Ciutat de vacances” al Palazzo Grimani

“Ciutat de vacances” és un projecte que uneix els esforços de les tres institucions i prendrà forma a Venècia com a lloc en el qual es visibilitzaran els resultats dels treballs d’investigació i producció desenvolupats a Es Baluard i a l’Arts Santa Mònica. Així mateix, s’hi suma, des d’Itàlia, l’IED com a formació pedagògica per al disseny d’un prototip de punt d’informació turística fake efímer i un grup d’investigació.

Amb el desenvolupament d’aquest estand de turisme podrem continuar testant i analitzant en temps real el fenomen dels corrents de desplaçament planetari i la seva relació amb les ciutats en aquest moment de màxima intensitat d’un tipus de turisme fonamental: el turisme de l’art durant la Biennal més important del món, la de Venècia.

En el projecte col·laboren la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Investigació i Turisme de les Illes Baleares (Agència de Turisme de les Illes Balears – ATB), Acción Cultural Española (AC/E) i la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), com també altres entitats públiques i privades.

Els continguts expositius es mostraran al Palazzo Grimani del Polo Museale de Venècia a partir del 10 de maig de 2017. Inauguració: 10 de maig a les 18.00 h.

Ciutat de vacances: estand de turisme al Palazzo Grimani està sent desenvolupat pels alumnes de l’IED – Istituto Europeo di Design (Venezia) i s’ubicarà a l’accés a la primera planta del palau.

En ell es presenten els treballs desenvolupats des del 2016 per: Left Hand Rotation, Miguel Trillo, Neus Marroig, Marina Planas, Ángel Marcos, Ana A. Ochoa, Marc Morell, Juan Aizpitarte, Idensitat (Gaspar Maza-Ramon Parramon), Irene Pittatore, Domènec i Ángela Bonadies. Direcció general i comissariat: Nekane Aramburu. Coordinació a Venècia, comissariat de l’estand i d’Irene Pittatore, i grup d’investigació: Pedro Medina. Direcció Arts Santa Mònica: Jaume Reus. Coordinació d’artistes “Ciutat de vacances” – Barcelona: Ramon Parramon, Fina Duran. Direcció de Polo Museale: Gabriele Ferrara. Direcció acadèmica alumnes IED Venècia: Francesco Tencalla. Equip alumnes IED: Ionela Bellato, Davide Bellettato, Alberto Bonato, Federica Calabri, Andrea Carraro, Elena Ceron Bonsi, Gianluca Dario, Francesca Fabris, Elena Franceschetto Lunardon, Oara Gallinaro, Eleonora Manente, Corinna Martinuzzi, Marco Mavaracchio, Priscilla Morbin, Keisy Moreno Ramos, Alessandro Pizzolato, Natalie Tonelli i Eleonora Turato.