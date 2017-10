“Città” de Núria Martínez Seguer a la galeria H2o

Del 19 d’octubre al 17 de novembre la galeria H2o del carrer Verdi, 152 de Barcelona presenta Città de Núria Martínez Seguer que ha escrit sobre l’exposició “Città és la ciutat estereotipada, la ciutat sense nom: totes les ciutats poden ser la mateixa ciutat. Les ciutats són una i una ciutat pot ser totes les altres. Les ciutats creixen, canvien i evolucionen. Ens parlen de la seva cultura, de la seva història, dels seus habitants, de la seva atmosfera, de les seves olors, de la seva llum, de les seves ombres i perquè no?, de nosaltres. Com diu David Le Breton: “La ciutat no està fora de l’home, sinó en ell, impregnant la seva mirada, la seva oïda i tots els altres sentits”.

El títol de Città és un tribut al neorealisme italià. El conjunt de les imatges prenen el carrer com a escenari principal. Temps i espais se’ns presenten fragmentats, visualitzant-se per la fràgil línia entre la ficció i el documental. Les fotografies no apareixen aïllades, sinó formant un conjunt narratiu coherent. Città esdevé un viatge cartogràfic d’espai i temps, a la recerca d’un mateix.

L’essència de Città és el viatge interior que es projecta en cadascun de nosaltres. En contemplar les fotografies tornem a sentir i reinventar dins nostre unes noves ciutats, noves experiències, noves emocions, nous sentiments, allò privat torna a ser públic i viceversa. El testimoni visual de Città descriu les diferents interpretacions, ja siguin socials, culturals o individuals, de la realitat observada. En aquestes captures d’instants fugissers, hi ha músiques, ritmes, carrers, les olors de la nit, el silenci. Recordant el Talmud: “No veiem les coses com són, sinó tal com som nosaltres mateixos”.

Etiquetes: Città · Galeria H2O · Núria Martínez Seguer