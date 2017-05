Cicle de conferències sobre art i patrimoni al Monumenta

annaïs miró

Monumenta promou un cicle de conferències sobre l’art i la conservació del patrimoni històric en el seu 25è aniversari. Monumenta, l’associació de propietaris de cases històriques de Catalunya, inicia aquest mes de maig i en el marc del programa d’actes del seu 25è aniversari, un cicle de conferències entorn de l’art i de la conservació del patrimoni històric. La primera jornada, que tindrà lloc en el recentment remodelat Palau Pignatelli, seu del Reial Cercle Artístic de Barcelona, se celebrarà el proper dimarts 16 de maig a les 19h per commemorar l’Any Puig i Cadafalch que rememora el 150è aniversari del seu naixement. Puig i Cadafalch és una de les figures destacades de Catalunya com a arquitecte, urbanista, restaurador, historiador de l’art de projecció internacional. Tant la seva figura com el seu llegat seran motiu de debat en la conferència organitzada per Monumenta. La jornada comptarà amb les intervencions de: Raquel Lacuesta, acadèmica de la Reial Acadèmia Catalana de les Belles Arts de Sant Jordi, que parlarà sobre “Puig i Cadafalch, un arquitecte amb estil propi”. Joan Abelló, vicepresident del Reial Cercle Artístic de Barcelona, que donarà la seva visió sobre “Puig i Cadafalch contra l’art vanguardista”. Jordi Salat Orteu, coordinador del Cercle d’Estudis i Documentació d’Occitània i Catalunya, amb la seva ponència “Puig i Cadafalch, pensament i patrimoni arquitectònic: les quatre columnes de Montjuïc”. Josep Fèlix Bentz, president del Reial Cercle Artístic de Barcelona, que clourà l’acte amb la intervenció: “El Palau Pignatelli, seu del Reial Cercle Artístic. L’art al servei de la conservació del patrimoni històric”.

