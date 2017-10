Centre Pompidou presenta l’exposició taller “Blobterre”

La regidora de Cultura, Gemma del Corral, acompanyada de la cap del projecte del Centre Pompidou París, Isabelle Frantz-Marty, i Ignacio Jáuregui del departament de Promoció Cultural de l’Agència Pública per a la Gestió de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso i Altres equipaments Museísticos i Culturals, ha presentat l’exposició taller Blobterre. La mostra, creada per la dissenyadora Matali Crasset (1965, Châlons – en – Champagne, França), submergeix el visitant en un món inventat en què la imaginació és el principal recurs. Blobterre es concep com un espai multisensorial dedicat a l’exploració.

Crasset reinventa els objectes quotidians donant-los un nou ús. A partir d’aquesta exploració sorgeixen nous móns i una nova manera de veure i sentir la natura. L’espai està compost per espècies vegetals que, en alguns casos, es presenten en una contínua evolució. Es fomenta la interacció amb el públic, oferint a cada visitant l’oportunitat de participar en la seva construcció. És un univers concebut per a la diversió dels més joves, que podran explorar, escoltar i sentir en cada detall què és i què significa Blobterre.

L’exposició es basa en una ficció: els blobterrienses que habiten a les ciutats. Es tracta d’espais verds que li han anat guanyant terreny a l’asfalt. Aquests oasi representen un alè de llibertat i un lloc d’experimentació. En blobterre habita Fl’om, un nen meitat humà, meitat flor, que comprèn el món vegetal i exerceix d’amfitrió per explicar als assistents en què consisteix aquest nou món.

L’exposició està dissenyada i creada per Matali Crasset, assistida per Francis Fichot, Marco Salgado i Perle Dang-Heudebert, Sophie Nothnick-Moustafa, Raphaël Bot-Gartner i Jean-Denis Filliozat. La creació musical i el so són de Gérard Chiron. La producció és del Centre Pompidou Paris i la comissària és Corinne Rozental-Roskam. Jaime Mena de Torres és el coordinador de l’exposició al Centre Pompidou Màlaga.

