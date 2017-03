Celebrem el Març Poètic de Roses

annaïs miró

Els equipaments culturals de Roses celebren el Març Poètic, que comptarà amb una intensa programació formada per un recital, una exposició, una sessió de cinema i un seguit de tallers infantils amb contes i altres activitats. Serà a la Plaça de Catalunya, 12, de Roses. S’oferirà una aproximació entorn aquest gènere literari, la poesia, des d’un vessant multidisciplinar, amb un recitalpoèticomusical de Joan Margarit i una exposició sobre Joan Brossa entre les seves activitats més destacades. El primer dels actes programats és l’exposició Escolteu aquest silenci, mostra de l’obra polièdrica de Joan Brossa que s’inaugurarà a Ca l’Anita el proper dissabte 4 de març (20 h) i que romandrà oberta al públic fins al 2 d’abril. Escolteu aquest silenci és un poema de Joan Brossa escrit l’any 1963, uns mots que sintetitzen tota una trajectòria projectada en diferents gèneres i disciplines, en un context històric convuls i contrari a la llengua en què s’expressà i a les seves idees (la seva obra es desplega entre 1938 i 1998). Entre les peces que s’hi presenten el visitant podrà trobar 27 peces originals: 11 poemes visuals, 5 cartells, 9 poemes objecte, una instal·lació i el llibre “El bosc a casa”, fet en col·laboració amb Pere Jaume. A banda d’aquestes peces, s’han reproduït disset poemes escrits del poeta amb la finalitat de donar el mateix valor a l’obra escrita que a la part visual. Dissabte 10 de març (21 h), la poesia adquirirà format musical amb Des d’on tornar a estimar, un espectacle que que té com a fil conductor la poesia de Joan Margarit, recitada pel mateix autor i cantada amb un acompanyament musical jazzístic creat per Carles Margarit, creant una unitat entre poesia, cançó i música. Joan Margarit és un dels poetes més importants, llegits i traduïts de la literatura catalana contemporània. Ha publicat més d’una trentena de poemaris dels quals destaca Casa de Misericòrdia (2007), que va ser guardonat amb el Premio Nacional de Poesía 2008 del Ministerio de Cultura i el Premi Nacional de Literatura 2008 de la Generalitat de Catalunya. En acabar l’acte hi haurà “micro obert” per a tots aquells poetes que vulguin recitar poemes.

Etiquetes: Joan Brossa · Març Poètic